Elon Musk abandonne la construction de la maison d’Iron Man, il préfère aller sur Mars

Crédits : Marvel

Depuis le début de sa carrière au sein de Tesla et surtout de SpaceX, Elon Musk est vu comme le pendant bien réel de Tony Stark. Tous deux sont riches. Tous deux sont passionnés de technologie. Et surtout tous deux partagent un grain de folie qui semble les affranchir de toute limite.

“Qu’est-ce qui est le plus important, Mars ou une maison ? Mars”

Pourtant, Elon Musk a décidé qu’il n’aurait pas une maison digne de celle d’Iron Man. Bien qu’il soit récemment papa du petit X Æ A-12, nom étonnant dont nous vous avons hier expliqué l’origine, ce n’est pas ce qui a motivé sa décision. Il avait en effet déclaré il y a une semaine qu’il ne serait plus jamais propriétaire d’un bien immobilier, cela n’étant qu’un frein dans ses projets, précisant au passage que sa compagne en était furieuse.

My gf @Grimezsz is mad at me — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

Dans le podcast de Joe Rogan, pendant lequel il est revenu sur ses propos décrivant le confinement comme fasciste et sur le report de la sortie du nouveau Tesla Roadster, l’animateur lui a demandé s’il avait pour projet de construire une maison avec « des trucs à la Tony Stark ». Elon Musk, geek parmi les geeks, qui ne manque d’ailleurs par de rappeler que son fils est né le 4 mai, jour particulier pour les fans de StarWars, car « May the 4th be with you », a dit y avoir pensé.

« Oui, il faut avoir le dôme qui s’ouvre avec l’hélicoptère caché… Mais après j’étais genre “Est-ce que ça a vraiment du sens de passer du temps à dessiner et construire une maison ? Ou est-ce que je devrais utiliser ce temps pour nous emmener sur Mars ? Qu’est-ce qui est le plus important, Mars ou une maison ? Mars”. En fait, tu ne peux pas tout faire ». Le patron de SpaceX avait dévoilé ses projets de colonisation de la planète rouge il y a quelques mois.

Source : ComicBook