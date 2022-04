Le nouveau documentaire intitulé Elon Musk’s Crash Course explore « le coté obscur » de la production des véhicules Tesla et enquête sur les problèmes liés au pilote automatique. « S’appuyant sur des témoignages de première main, le film retrace comment le pilote automatique a été un facteur dans plusieurs décès et des dizaines d’autres accidents que Tesla n’a pas publiquement reconnus ».

Accident mettant en cause une Model X et une confiance exagérée envers l’autopilote de la part de son utilisateur – Crédits : Flickr

D’après le Times, le document détaillera « la pression qu’Elon Musk a exercée sur les responsables gouvernementaux pour annuler les enquêtes et des histoires de plusieurs anciens employés de Tesla, qui dénoncent Musk pour avoir promu un programme de conduite autonome qu’ils jugent périlleux ».

Une sémantique trompeuse et dangeureuse pour l’utilisateur

Depuis plusieurs années, le leader en construction de véhicules électriques est sous surveillance étroite de la part du Bureau national de la sécurité des transports américain (NTSB). En cause, de nombreux accidents douteux et des affirmations trompeuses quant à un système entièrement autonome.

Ce biais sémantique aux effets marketing certains tend a encourager les utilisateurs de Tesla à attribuer une confiance exagérée au pilote automatique. Car d’après les autorités, le système est loin d’être entièrement autonome.

Le long-métrage est signé par la productrice et réalisatrice Emma Schwartz et présente le travail des reporters du New York Times Cade Metz et Neal Boudette. Il promet de révéler la « nature chimérique de la poursuite par Musk de la technologie de conduite autonome, et ses résultats tragiques ».

À lire aussi > Tesla admet que la conduite entièrement autonome n’est pas encore prête

C’est la chaîne américaine FX qui a révélé lundi que son dernier long-métrage documentaire, Elon Musk’s Crash Course du New York Times Presents, sera présenté en première ce 20 mai.

Quant à l’entreprise, elle continue à foncer tête baissée, fidèlement a la politique de progrès d’Elon Musk. Depuis janvier, la version Bêta de l’auto pilote propose trois modes de conduite autonomes, dont un mode agressif assumant des prises de risques plus élevées pour l’utilisateur.

Source : Deadline