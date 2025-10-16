En Chine, les robots humanoïdes vont à l’école comme les humains

En avance sur le reste du monde, la Chine ouvre la toute première école au monde dédiée à la formation des robots humanoïdes.

Le futur de la robotique se construit à Shanghai

La Chine s’apprête à inaugurer à Shanghai le tout premier centre au monde entièrement dédié à la formation des robots humanoïdes. Ce centre, appelé National and Local Co-built Humanoid Robotics Innovation Center, a pour objectif de transformer la manière dont les robots apprennent et travaillent. Son rôle principal sera de produire chaque jour une immense quantité de données, utilisées ensuite pour créer une intelligence artificielle plus performante, souvent appelée un « super cerveau ».

Ce projet doit aider la Chine à progresser plus vite dans l’industrie, la santé, l’agriculture et les services. L’objectif est que les robots deviennent plus indépendants et puissent faire des tâches compliquées sans danger.

Un grand pas vers une robotique plus intelligente

Selon Xu Bin, le directeur du centre, cette initiative marque une étape importante dans le développement de la robotique. Au début, les ingénieurs se concentreront sur l’apprentissage de 45 compétences de base, appelées « compétences atomiques ». Ces gestes simples, comme attraper, soulever ou déplacer un objet, servent de fondement à des actions plus complexes.

Les robots apprendront ces gestes en observant des humains répéter les mouvements. Toutes ces observations deviennent ensuite des données précises qui aident les robots à progresser. Les exercices comprennent des tâches de la vie quotidienne et des situations de travail simulées. Cela permet aux robots d’apprendre à s’adapter à différents environnements.

Des millions de données pour un apprentissage collectif

Pour recueillir ces données, des formateurs humains répéteront les mêmes gestes des milliers de fois. Chaque mouvement enregistré devient une information utile au développement des robots. Le centre couvre dix grands domaines d’application, comme l’industrie, le tourisme et les services. Chaque domaine comprend plusieurs tâches spécifiques, comme plier du linge ou nettoyer une machine.

En phase de test, le centre produit déjà entre 20 000 et 30 000 entrées de données par jour. À plein régime, il pourrait atteindre 50 000 entrées quotidiennes, soit plus de 10 millions de données par an.

Vers un “super cerveau” collectif

L’un des principaux buts du projet est de créer une plateforme pour partager les données entre les développeurs de robots. Cela permettra de rassembler les connaissances et d’éviter de refaire les mêmes recherches. À terme, cette base commune pourrait donner naissance à un modèle d’intelligence artificielle avancé, un véritable « super cerveau » capable d’améliorer tous les robots, quelle que soit leur marque ou leur usage.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie nationale de la Chine visant à renforcer son avance dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Source : Innovant