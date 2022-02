Enco X2 : OPPO dévoile ses nouveaux écouteurs aux caractéristiques appétissantes

OPPO vient d’annoncer la sortie prochaine des Enco X2, des écouteurs sans fil qui pourraient bel et bien se faire une place de choix sur le marché des true wireless grâce à sa fiche technique très complète. Présentation.

Un nouveau venu va bientôt s’inviter sur le marché déjà bien fourni des écouteurs sans fil dont voici un comparatif. En marge de la présentation des OPPO Find X5, Lite et Pro, le constructeur a dévoilé ses nouveaux true wireless : les OPPO Enco X2. Pour vanter leurs qualités, OPPO n’hésite pas à employer des superlatifs, affirmant notamment qu’il s’agit de « la nouvelle référence acoustique sur le marché ». Une affirmation que nous confirmerons (ou infirmeront) dans un prochain test.

En attendant, voici les caractéristiques techniques de ce nouveau modèle. Les Enco X2 sont dotés du système acoustique SuperDBEE, conçu avec la complicité du Danois Dynaudio. Concrètement, le fabricant assure que le son délivré sera « fluide et naturel ». Les utilisateurs bénéficeront notamment d’une « réponse transitoire instantanée et de distorsions extrêmement faibles », promet OPPO qui souligne en outre que les Enco X2 pèseront 4,7 grammes. Ils seront ainsi 31 % moins lourds que leur grand frère, les OPPO Enco X. Les codecs audio supportés sont les suivants : LHDC, AAC, LC3 ET SBC.

Oppo Enco X2 : des fonctionnalités en pagaille

Ces futurs flagships fonctionnent avec la certification Hi-Res Wireless et prennent en charge le protocole de transmission LHDC 4.0 (900 kbps au maximum, 560 kbps par défaut). Concrètement, les utilisateurs pourraient bénéficier d’une expérience audio « quasi sans perte » se rapprochant des performances induites par des écouteurs Hi-Fi filaires. Par ailleurs, les écouteurs offriront en outre une gamme de fréquences 100 % plus large pouvant se hisser jusqu’à 40 Khz. La marque vante également sa technologie Golden Sound capable en théorie « d’offrir un effet audio digne d’un studio d’enregistrement« .

La réduction de bruit active est également de la partie. « Capables de fournir une profondeur ANC atteignant 45 dB et une gamme de fréquence ANC jusqu’à 4000 Hz, les OPPO Enco X2 peuvent efficacement compenser les voix humaines que les écouteurs traditionnels ont encore du mal à maîtriser », précise la marque qui vante également le retour du système ANC adaptatif et l’intégration d’une grille métallique pour faire barrage au vent.

Les écouteurs bénéficient en outre du Bluetooth multipoint. Celui-ci vous permet d’associer en même temps deux appareils avec vos écouteurs. Côté autonomie, ces derniers peuvent atteindre les 40 heures d’utilisation avec l’étui de charge. Si la réduction de bruit est poussée au maximum, l’autonomie descend à 20 heures (avec le boîtier). Faits appréciables, la recharge ultra-rapide et la recharge sans fil Qi sont prises en charges. La première citée permettrait même d’obtenir deux heures d’autonomie en à peine cinq minutes, avance OPPO.

Du reste, ils sont agrémentés de la norme d’étanchéité IP54 contre la poussière et l’eau. Et possèdent des embouts antibactériens. Proposés en noir et en blanc, les Enco X2 seront commercialisés fin avril au prix de 199,99 euros.

