Encore une fois Doctolib ciblé par des arnaques, voici comment vous protéger

Attention aux faux messages Doctolib. Ne cliquez jamais sur les liens suspects et vérifiez toujours directement sur le site officiel. La prudence reste votre meilleure protection.

© Envato

Doctolib alerte ses utilisateurs face aux escroqueries

Des escroqueries visent actuellement les utilisateurs de Doctolib. Le service de prise de rendez-vous médicaux a même dû envoyer un e-mail d’alerte à ses usagers afin de les prévenir d’une mauvaise utilisation de leur identité par des fraudeurs. Sur son site, Doctolib a aussi publié un guide pour apprendre à reconnaître ces arnaques.

Le procédé est classique : de faux messages reprennent le logo et l’apparence de la plateforme pour paraître crédibles. Ils redirigent ensuite vers des sites frauduleux où l’on tente de soutirer des informations personnelles, voire des coordonnées bancaires. Le danger est réel, car les victimes risquent de perdre de l’argent.

Un exemple concret a été rapporté par le journal Sud-Ouest. Un e-mail demandait à un patient de déplacer son rendez-vous médical. Dans l’urgence ou la peur de perdre une consultation importante, on peut facilement cliquer sans réfléchir. C’est justement ce réflexe que cherchent à provoquer les fraudeurs.

Comment éviter de tomber dans le piège ?

Pour aider à distinguer les vrais messages des faux, Doctolib rappelle quelques règles simples. Sur un téléphone, les SMS officiels portent toujours la mention « Doctolib ». Côté e-mail, seuls quatre adresses sont valides :

no-reply@doctolib.fr

no-reply@email.doctolib.com

no-reply@infos.doctolib.com

no-reply@news.doctolib.com

De plus, sur Gmail et Yahoo, les messages légitimes affichent une coche bleue.

Alors, comment éviter de se faire piéger ? La règle à suivre est simple : ne cliquez jamais sur un lien dans un message suspect. Il vaut mieux ouvrir l’application ou le site officiel de Doctolib pour se connecter. Si vous doutez, ne donnez jamais vos informations bancaires.

Si vous avez déjà partagé des informations sensibles, prévenez tout de suite votre banque et portez plainte. Gardez des preuves, comme des captures d’écran, pour aider les autorités. Surtout, prenez toujours le temps de réfléchir avant d’agir. Les escrocs veulent créer un sentiment d’urgence pour vous pousser à agir sans vérifier.

Ce n’est pas la première fois que Doctolib est utilisé comme appât

Il y a peu, de faux SMS promettaient un remboursement de 23 euros. Le message renvoyait vers un site demandant des données personnelles. Plusieurs patients se sont laissés berner, pensant récupérer de l’argent.

Il faut pourtant savoir que Doctolib ne procède jamais à aucun remboursement. Seules la Sécurité sociale (CPAM) et les mutuelles en sont responsables. Ce type de fraude exploite la crédulité et l’espoir d’un gain facile.

Alors, méfiez-vous des messages trop beaux pour être vrais, ne transmettez jamais vos informations sensibles par e-mail ou SMS, et utilisez uniquement les canaux officiels de Doctolib.

Source : Presse Citron