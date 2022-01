Enfin ! WhatsApp devrait bientôt arriver sur iPad aux dires du CEO

Une version de WhatsApp pour iPad est plus que jamais possible grâce aux fonctionnalités arrivant cette année.

Le CEO de WhatsApp, Will Cathcart, a déclaré qu’il prévoyait une version de l’application spécifiquement élaborée pour les appareils iPad. « Nous aimerions faire cela », a t-il déclaré à ce propos. Car en dépit d’être quelque chose d’implorée par les utilisateurs d’iPad depuis des années, WhatsApp n’a toujours pas développé de solution officielle. « Les gens veulent une application iPad depuis longtemps », a-t-il ajouté. Jusqu’à présent, il n’est possible d’utiliser une tablette que via le web, mais c’est loin d’être idéal.

WhatsApp devrait bientôt arriver sur iPad – Crédits : WhatsApp, Apple

Car contrairement à Instagram qui est arrivé sur l’iPad, WhatsApp tarde encore à faire ce pas. Aux dires du CEO, à l’heure actuelle, les développeurs sont encore concentrés sur le développement des nouvelles fonctions à venir en 2022. Il y aurait notamment encore « beaucoup de travail pour prendre en charge plusieurs appareils ».

La prise en charge de plusieurs appareils est déjà possible

La prise en charge de plusieurs appareils est actuellement en version bêta. Elle permet aux utilisateurs de synchroniser des comptes WhatsApp sur 4 appareils à la fois.

La bonne nouvelle c’est que cette avancée devrait faciliter la création d’une version dédiée aux iPad. Comme Cathcart l’explique, « si l’on active plusieurs appareils, on peut éteindre son téléphone ou perdre notre connexion réseau et continuer à recevoir des messages sur notre bureau. Ce serait très important pour les applications pour tablettes, pour pouvoir utiliser l’application même si votre téléphone est éteint. La technologie sous-jacente est donc là. »

À noter aussi que WhatsApp commence également à tester une fonction qui vous permettra de transférer vos conversations d’Android vers iOS. Car si depuis l’année dernière, vous pouvez transférer vos conversations WhatsApp d’un iPhone vers un smartphone Android, l’inverse n’était pas encore possible.

Nous ne savons pas encore si cet « intérêt » pour une application iPad signifie que l’entreprise n’a encore rien fait pour son développement, ou si elle y travaille déjà. Mais de toute évidence, son apparition s’inscrirait dans la suite logique des améliorations en cours de développement.

