Epic Games Store : ce jeu aux multiples embranchements est gratuit pendant une semaine

Un nouveau titre gratuit vous attend sur l’Epic Games Store. Celui-ci mélange jeu de cartes, exploration et prise de décision dans un univers fantastique peuplé d’animaux anthropomorphes. Il sera vôtre pour toujours si vous le récupérez à temps.

Il serait dommage de dire non à un jeu, surtout quand vous pouvez le récupérer sans dépenser le moindre euro. Si vous ne le saviez pas, l’Epic Games Store donne chaque semaine un ou plusieurs titres sans exiger la moindre contrepartie. Après avoir récemment offert Nova Lands, Tattoo Tycoon ou encore Rogue Waters, la plateforme remet le couvert. Du 23 au 30 juillet, c’est au tour de Foretales d’être proposé gratuitement aux joueurs PC.

Ce jeu d’aventure narratif développé par le studio français Alkemi mêle jeu de cartes, exploration et prise de décision dans un univers médiéval fantastique truffé d’animaux anthropomorphes. Alors qu’une malédiction ravage le royaume, le petit voleur Volepain apparaît comme la seule personne capable de la briser. Il devra notamment percer les secrets des instruments de création confiés aux enfants de La Tisserande.

Foretales est offert sur l’Epic Games Store pendant quelques jours

Accompagné de plusieurs compagnons aux compétences complémentaires, Volepain devra décider à qui faire confiance, quelles alliances nouer et comment utiliser le temps qu’il lui reste avant que la prophétie ne se réalise. Le titre s’appuie sur un système hybride de “decksploration” : l’ensemble de l’aventure se déroule sur un plateau composé de cartes représentant les lieux, les personnages, les objets et les événements.

Le joueur utilise des cartes d’action pour explorer de nouvelles zones, discuter avec des PNJ, résoudre des énigmes, se faufiler discrètement, combattre au tour par tour ou encore pour gérer ses ressources. Les défis reposent avant tout sur la réflexion, la gestion et les choix stratégiques. Une même situation peut souvent être résolue par la diplomatie, la furtivité ou le combat, selon les cartes disponibles et la composition de votre groupe.

Les choix du joueur ne sont jamais anodins, façonnant l’histoire et modifiant les relations entre les personnages. Fort de ses nombreux embranchements scénaristiques et de ses fins multiples, Foretales offre ainsi une excellente rejouabilité.