Epic Games Store : ce jeu d’horreur terrifiant est gratuit cette semaine

Vous avez peut-être du mal à trouver de nouveaux titres dans lesquels vous plonger en attendant les grosses sorties vidéoludiques de fin d’année. Heureusement, les boutiques en ligne sont là pour vous aider à vous occuper sans dépenser un centime.

L’Epic Games Store propose des jeux gratuits chaque semaine aux joueurs PC. Dès ce jeudi 22 août, vous pouvez récupérer sans frais deux nouveaux titres dont un survival-horror particulièrement inquiétant.

L’Epic Games Store offre un jeu d’horreur angoissant inspiré de Dead Space

Du 22 au 29 août, les jeux Gigantic : Rampage Edition et The Callisto Protocol sont gratuits sur l’Epic Games Store. La méthode pour les récupérer est on ne peut plus simple : rendez-vous sur la page d’accueil de la plateforme, dans la section « jeux gratuits » et téléchargez-les.

The Callisto Protocol est un survival-horror à la troisième personne conçu par Striking Dance Studios. Il s’agit d’une entreprise fondée par Glen Schofield, cocréateur de la saga Dead Space. Les similitudes entre les jeux cultes de Visceral Games et The Callisto Protocol sautent aux yeux.

Comme Dead Space, The Callisto Protocol est un jeu d’horreur la troisième personne se déroulant dans un univers science-fiction. Jacob, le personnage principal, se retrouve enfermé dans une prison par un groupe terroriste sur la planète Callisto. Son calvaire prend un tournant encore plus dramatique lorsqu’il constate que les prisonniers et gardiens se transforment en monstre à cause d’une étrange maladie.

Jacob dispose d’un large arsenal pour venir à bout de ses adversaires, tel Isaac Clarke dans Dead Space. The Callisto Protocol reprend l’interface diégétique des jeux de Visceral Games. Ainsi, la barre de santé est intégrée directement dans l’univers du jeu, sur la combinaison de Jacob. Même chose pour le nombre de munitions, qui apparaît sur l’arme équipée.

Jacob compte tout de même davantage sur le combat au corps-à-corps qu’Isaac. Il peut même effectuer des combos et des parades. The Callisto Protocol n’a pas connu le succès critique d’un Dead Space Remake, sorti quelques semaines après lui, mais reste un bon survival-horror.

L’autre titre offert par l’Epic Games Store, Gigantic : Rampage Edition, est un MOBA en 5v5 misant sur sa riche galerie de héros aux capacités diverses pour se démarquer. Grâce au cross-play, vous pouvez jouer avec des joueurs PlayStation et Xbox.