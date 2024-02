Epic Games Store : le jeu gratuit de la semaine a une grosse durée de vie

L’Epic Games Store est désormais célèbre pour ses dons hebdomadaires de jeux vidéo. La plateforme vidéoludique continue de nous inonder chaque semaine de cadeaux, une stratégie payante qui lui a permis d’attirer une foule de nouveaux utilisateurs. Tous les genres y passent afin de contenter un maximum de gamers. Après avoir donné Doki Doki Literature Club Plus et Lost Castle, Epic a offert le jeu de rallye Dakar Desert Rally.

Celui-ci restera encore gratuit quelques heures avant de laisser place à un nouveau titre gratuit : Super Meat Boy Forever. Suite de Super Meat Boy, ce jeu de plateforme est toutefois bien différent. Il s’agit d’un autorunner où votre personnage (un morceau de viande) fonce automatiquement devant lui. Les demi-tours sont impossibles sauf si vous rebondissez sur une paroi. Votre mission ? Finir chaque niveau en évitant les multiples dangers qui se dresseront sur votre chemin.

Vous aurez seulement deux touches à votre disposition, l’une pour glisser et plonger vers le bas et l’autre pour sauter et frapper vos ennemis. Sur votre route se dresseront des pièges fatals comme des scies circulaires, des lasers et des seringues mortelles qu’il faudra à tout prix contourner. Vous devrez également actionner des mécanismes et venir à bout des boss épicés en fin de chapitre.

Super Meat Boy Forever est gratuit pendant une semaine sur l’Epic Games Store

Des checkpoints sont disséminés tout au long des niveaux, vous évitant d’avoir à tout recommencer à la moindre erreur. Super Meat Boy Forever a notamment la particularité de proposer des niveaux se basant sur un ensemble de “chunks” prédéfinis abritant chacun différentes sortes de pièges et d’obstacles. Les niveaux sont ainsi générés aléatoirement en exploitant les 7200 “paquets de pièges” disponibles, conférant ainsi au jeu une grosse rejouabilité.

Pour prolonger le plaisir, les plus déterminés pourront d’ailleurs tenter de finir les niveaux sans mourir pour obtenir le rang S. Ils pourront aussi récolter les tétines qui permettent de débloquer de nouveaux personnages. Super Meat Boy Forever sera gratuit du 22 au 29 février sur l’Epic Games Store qui vient d’atteindre les 270 millions de joueurs.