Epic Games Store : le nouveau jeu gratuit risque de vous rendre fou

C’est l’heure du jeu gratuit hebdomadaire de l’Epic Games Store. Cette semaine, la plateforme vous donne un jeu de tactique et d’infiltration dans lequel vous devrez échapper à la folie et vous échapper d’un monastère.

Après avoir rendu le jeu Prop Sumo gratuit dés sa sortie, l’Epic Games Store propose un cadeau d’un tout autre style cette semaine que vous pourrez évidemment conserver à vie. Il s’agit de The Stone of Madness, un jeu de tactique et d’infiltration en temps réel développé par The Game Kitchen, le studio derrière Blasphemous.

Ce titre en vue isométrique prend corps dans un monastère espagnol du XVIIIe siècle. Vous devez vous évader en gardant en vie un petit groupe de prisonniers aux profils très différents. Chaque tentative de fuite demande de composer avec les phobies des personnages, des environnements hostiles et une surveillance permanente. Les protagonistes, qui risquent de cruels châtiments, devront unir leurs compétences et leurs ressources pour percer les mystères du monastère, s’échapper et conjurer la folie.

The Stone of Madness est offert pendant une semaine sur l’Epic Games Store

Vous incarnerez tour à tour Agnès, Leonora, Eduardo, Amelia et Alfredo. Ces dernier pourront lancer des sorts, assassiner des cibles, distraire les ennemis, étourdir les esprits maléfiques et explorer des zones difficiles d’accès. Le tout sans se faire surprendre par les gardes aux aguets. Dans The Stone of Madness, il faut aussi gérer la santé mentale des personnages et leurs traumatismes qui influencent directement le gameplay.

En cas de crise, ils risquent de tomber dans la panique, de perdre le contrôle et d’adopter des comportements imprévisibles mettant la mission en danger. Il faut donc bien peser ses choix, éviter certaines situations problématiques et jongler entre les personnages pour maintenir l’équilibre mental du groupe. En somme, vous devez adapter constamment votre stratégie.

Le jeu est offert sur l’Epic Games Store du 16 au 23 avril.