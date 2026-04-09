Epic Games Store : tout juste sorti, ce jeu original est déjà gratuit

Un nouveau jeu gratuit vous attend sur l’Epic Games Store. Celui-ci vous plongera dans une ambiance détonante où des objets du quotidien se transformeront en combattants coriaces.

L’Epic Games Store fait décidément la part belle aux adeptes du combat en arène. Après Clone Drone in the Danger Zone, un nouveau jeu offert est proposé aux utilisateurs du launcher. Il s’agit de Prop Sumo qui sera accessible gratuitement du 9 au 16 avril. Dans ce titre multijoueur de combat en arène, les challengers ne sont pas des guerriers traditionnels mais des objets animés. L’objectif est simple : sortir vainqueur de chaque confrontation en scorant le plus de points possibles.

Développé par le studio allemand Barrel Roll Games, Prop Sumo est proposé gratuitement dès le jour de son lancement officiel. Vous devrez affronter vos adversaires au corps à corps en utilisant des prises ou en lançant votre charge dévastatrice. “Déchaînez une série d’attaques légères et lourdes pour envoyer vos amis voler dans tous les sens”, résume le synopsis. Vous disposez aussi d’objets de soutien. Bien utilisés, ces items stratégiques vous permettront de prendre un avantage certain sur vos rivaux.

Prop Sumo est offert day one sur l’Epic Games Store

Le roster inclut plus de 40 objets jouables, chacun étant doté d’une classe de poids qui influence directement ses statistiques et son style de combat. Les affrontements se déroulent sur 9 cartes dynamiques conçues pour des groupes de 2 à 6 joueurs. Les environnements variés – rivières en crue, végétation dense ou lave en fusion – peuvent autant menacer les joueurs que leur offrir des opportunités d’élimination.

Vous gagnerez de l’expérience à chaque combat, ce qui vous permettra de débloquer des coupons. Ces derniers pourront être échangés contre de nouvelles capacités ultimes, des accessoires uniques et des éléments cosmétiques.

En résumé, Prop Sumo est le jeu idoine pour vous amuser avec des amis ou défier des inconnus en ligne. Il s’agit d’un titre exclusivement multijoueur, sans mode solo ni campagne, le Dojo d’entraînement mis à part.