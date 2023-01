Alors que la semaine dernière c’était un astéroïde qui avait frôlé la Terre, aujourd’hui, plusieurs morceaux de météorite ont été retrouvés, en Antarctique, par des chercheurs. Le plus gros des cinq spécimens retrouvés pèse plus de 7 kilos (7,26 kilogrammes pour être précis) et c’est presque un record !

En Antarctique on ne trouve généralement ni grand monde, ni grand-chose. Hormis quelques manchots empereurs, ce sont des scientifiques qui peuplent majoritairement le continent blanc. En plus de la neige à perte de vue ce sont parfois, très rarement, des morceaux de météorites qui viennent illuminer les journées de certains spécialistes. Ce week-end, plusieurs scientifiques ont eu la chance d’en découvrir cinq morceaux.

Espace : une météorite de plus de 7 kilos découverte en Antarctique © Pixabay

Si de telles découvertes restent rares, l’Antarctique est un lieu privilégié pour les “chasseurs” de météorites. En effet, la neige immaculée permet aux chercheurs de repérer facilement et rapidement les morceaux souvent noirs ou gris foncé des rochers venus de l’Espace. En tout on estime à 45 000 le nombre de roches retrouvées sur le continent glacé.

Une météorite de 7,26 kilos, un nouveau record ?

Rencontrer des morceaux d’une taille et d’un poids identiques au spécimen retrouvé ce week-end est encore plus rare. Depuis que le recensement des données sur ce phénomène existe, seules une centaine de roches d’une taille similaire ou supérieure ont été retrouvées en Antarctique. Les chances d’en apprendre davantage sur l’Espace, ses objets célestes et ses planètes sont ainsi mathématiquement plus grandes.

En effet, en étudiant les morceaux de roche issus d’autres planètes, de nombreux mystères pourraient être résolus. Quels matériaux ou gaz existent au-delà de l’atmosphère terrestre, quelles molécules pourrait-on retrouver dans l’Espace, ou encore comment faire face, en cas de menace réelle d’un astéroïde pour la planète, à une telle roche. Au-delà de la connaissance scientifique, c’est également, d’un point de vue stratégique et préventif qu’il convient de s’intéresser aux structures, à la densité et à la composition de telles roches. Toutes ces questions qui sont légitimes à poser aux scientifiques font ainsi l’objet d’une attention toute particulière. L’objectif est d’en savoir plus sur notre planète, le système solaire et notre galaxie.

