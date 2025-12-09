Microsoft Teams corrige enfin ces deux problèmes irritants, les utilisateurs vont apprécier

Microsoft Teams est un outil de communication perfectible. Pour améliorer l’expérience utilisateur, le géant de Redmond vient d’annoncer deux changements à venir réclamés depuis belle lurette par les usagers de la plateforme collaborative.

Très utilisé dans le monde de l’entreprise, Microsoft Teams n’échappe pas aux critiques. Soucieux d’améliorer sa plateforme de communication et de collaboration, le géant de la tech s’efforce ainsi d’injecter régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Après avoir introduit une option de traduction en temps réel alimentée par l’IA, l’entreprise prévoit notamment un correctif pour éviter que l’application consomme trop de ressources sur votre PC.

Et d’après sa dernière feuille de route, deux autres changements majeurs sont également attendus dans les prochaines semaines.

Microsoft Teams va vous permettre de modifier l’action de la touche Entrer

En l’occurrence, le comportement de la touche Entrée va enfin pouvoir être modifié. Une polyvalence réclamée depuis longtemps par les usagers de Microsoft Teams. Ces derniers auront ainsi le choix. Ils pourront continuer à l’utiliser pour envoyer un message ; ou s’en servir pour passer à la ligne, ce qui facilitera “la rédaction de messages plus longs sans envoi accidentel”, souligne Microsoft.

Cette nouveauté devrait ainsi permettre de diminuer drastiquement le nombre de messages envoyés par erreur à vos collègues (et les quiproquos susceptibles d’en découler). Microsoft devrait déployer ce changement majeur en février prochain sur Microsoft Teams qui bénéficie désormais des avantages de l’IA générative.

On ignore encore quel sera le raccourci clavier qui permettra d’envoyer un message si vous configurez la touche Entrée pour le saut à la ligne. Sur le portail de commentaires, des utilisateurs ont suggéré la combinaison Ctrl + Entrée qui pourrait bel et bien être adoptée.

Microsoft Teams : une autre nouveauté pratique arrive

A ce jour, les usagers peuvent seulement sélectionner un message pour le transférer à un destinataire. Une restriction décriée qui appartiendra bientôt au passé. A compter de janvier prochain, les utilisateurs pourront “sélectionner jusqu’à cinq messages dans une discussion ou un canal afin de les transférer ensemble dans un seul message en gardant à la fois le contexte et l’ordre”, annonce le géant de Redmond.