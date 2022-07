Face à la censure, des Chinois trouvent du porno sur… une appli de fonds d’écran

La pornographie est censurée en Chine. Ce qui n’empêche pas les internautes de passer par des moyens détournés pour en consommer. Comme le rapporte le MIT Technology Review, nombre de contenus X transitent sur une application disponible sur Steam. Nommée Wallpaper Engine, celle-ci permet de télécharger des fonds d’écran animés et interactifs pour votre écran.

Or cette application se trouve parmi les logiciels les plus populaires de Steam, ce qui met la puce à l’oreille : pourquoi un logiciel de partage de fonds d’écran, aussi génial soit-il, serait aussi populaire ? Pour le porno bien sûr ! En parcourant les milliers d’évaluations postées sur Steam, on constate que plus de 200 000 d’entre elles sont rédigées en chinois. Et elles évoquent invariablement le même sujet : le porno que l’on peut échanger et consulter librement sur la plateforme.

Wallpaper Engine : eldorado du porno pour internautes bridés

Les utilisateurs chinois représentent désormais 40 % de l’ensemble des utilisateurs mondiaux de Wallpaper Engine, selon les estimations du MIT Technology Review. Parmi tous les contenus disponibles, 7,6 % sont classés dans la rubrique « adultes ». Concrètement, il s’agit le plus souvent de personnages d’animés nus ou apparaissant dans des positions érotiques. On trouve également des photos et des vidéos pornographiques d’individus en chair et en os.

Un tel engouement pour ce canal de diffusion s’explique à l’aune de la législation très stricte de la Chine en matière de pornographie. Pour rappel, les contenus X sont traqués comme la peste par les censeurs chinois. Si bien que les internautes en quête d’images suggestives doivent trouver des alternatives, Wallpaper Engine apparaissant comme le refuge idoine.

Steam bientôt bloqué par les censeurs chinois ?

Il faut rappeler que Steam « opère en quelque sorte dans la zone grise », souligne le chercheur Daniel Ahmad. Alors que la quasi-intégralité des plateformes internationales sont désormais indisponibles en Chine, Steam reste debout. En vertu des réglementations strictes de la Chine sur l’édition de jeux, Steam aurait dû être interdit il y a longtemps. « Mais pour une raison quelconque, il existe toujours », souligne Ahmad.

Steam est ainsi devenu l’un des seuls espaces où les joueurs chinois peuvent communiquer directement avec des communautés étrangères. Mais aussi accéder à des logiciels comme Wallpaper Engine où transite du porno. Reste toutefois à savoir jusqu’à quand, les régulateurs risquant à terme de bloquer tout bonnement Steam. D’ailleurs, certains services comme l’achat de jeux sont déjà uniquement accessibles avec un VPN.

