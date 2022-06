Internet : un site porno parmi les 10 sites les plus fréquentés au monde

Quels sont les sites phares des internautes ? – Crédit : Pexels

James Eagle publie régulièrement des vidéos sur YouTube mettant en exergue des statistiques diverses et variées dans des graphiques. Armes nucléaires, inflation, pertes russes lors de la guerre en Ukraine… il couvre une grande variété de sujets. Et dans une vidéo partagée ce mardi, il revient en long et en large sur les plus gros sites de la Toile en matière de fréquentation depuis 1993. L’occasion d’observer l’évolution d’Internet et l’arrivée en fanfare de Google et des réseaux sociaux sur le marché.

Dans les années 90, AOL, Yahoo et MSN dominent le classement. Alors que le nouveau millénaire s’ouvre, ils sont talonnés de près par Lycos, eBay ou encore Amazon. Le site de la BBC figure également en bonne place. Le célèbre moteur de recherche Google fait alors une percée fulgurante, se hissant à la première place à compter de 2006, supplantant son rival Yahoo.

L’essor des réseaux sociaux

Ensuite, YouTube et Facebook explosent et finissent par s’inviter sur le podium dans les années 2010, derrière Google. Outre le moteur de recherche chinois Baidu et Wikipedia, Twitter et Instagram voient leur popularité grossir par la suite. Et en 2018, le site pornographique Xvideos se hisse à la dixième position, place qu’il conservera jusqu’à janvier dernier, date à laquelle la vidéo s’arrête.

Voici le classement actuel des sites les plus populaires d’Internet :

Google YouTube Facebook Twitter Instagram Baidu Wikipédia Yandex Yahoo Xvideos

Vous pouvez consulter la vidéo en détail pour découvrir l’évolution progressive du classement des sites les plus fréquentés d’Internet depuis 1993. Notez que les données proviennent de Semrush, Google Analytics, Statista, Internet Archive et Corporate Reports.

