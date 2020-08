Fall Guys : comment bien débuter dans ce nouveau battle royale déjanté qui cartonne ?

Crédit : Devolver Digital

Si vous avez suivi les actualités jeux vidéo ces derniers jours, vous n’avez pas pu passer à côté de Fall Guys : Ultimate Knockout. Développé par Mediatonic et publié par Devolver Digital, il vient tout juste de sortir sur Steam (PC) et PlayStation 4. Fall Guys a repris les codes du battle royale en les modifiant à sa sauce pour créer un concept très innovant qui cartonne. En effet, les développeurs ont annoncé que plus de 140 000 joueurs étaient connectés en simultané toutes plateformes confondues seulement quelques heures après la sortie. Avec autant de monde, pas facile de réussir à faire top 1. Voici quelques astuces pour bien débuter afin de vous aider à décrocher la première place.

Entraînez-vous à maîtriser les mécaniques de jeu

Dans Fall Guys, le but du jeu est tout simplement de se qualifier à la fin de chaque épreuve afin de passer à la suivante jusqu’à remporter la finale où il faut être le premier à attraper la couronne. Il faut savoir faire preuve de rapidité dans les épreuves de course, de coopération dans les épreuves en équipe, de réflexion dans les épreuves de logique, etc. Au niveau du gameplay, votre personnage peut réaliser trois actions : sauter, plonger et attraper. Nous vous conseillons de maîtriser très rapidement le saut afin de réussir les épreuves de course haut la main. Vous pouvez par exemple vous entraîner dans « Les balançoires », « Perkute-Porte » ou « Ruée vers les portes » car votre personnage réapparaît en cas de chute fatale.

Les balançoires – Crédit : PlayStation

Le plongeon est une mécanique très utile qu’il faut savoir utiliser au bon moment. Dans « Balle qui tombe », le plongeon permet de taper le ballon efficacement. Il vous permet aussi d’esquiver les ennemis dans « Attrape queues en équipe » ou même d’éviter les obstacles au dernier moment dans « Ascension poisseuse ».

Attrape queues en équipe – Crédit : PlayStation

Enfin, vous vous servirez de la commande attraper non seulement pour voler les queues dans « « Attrape queues en équipe », mais aussi lorsque vous sautez afin de vous hisser sur une plateforme comme dans « Ascension poisseuse » par exemple. Gardez aussi à l’esprit que vous pouvez attraper un joueur si vous êtes en train de chuter afin de vous sauver. Cette mécanique est également très utile dans les épreuves en équipe afin d’attraper les joueurs adverses et gêner leurs mouvements.

Ne sous-estimez pas le jeu en équipe et n’oubliez pas d’observer les autres joueurs dans les parties où la réflexion est de mise

En plus des mécaniques à maîtriser, il y a quelques concepts à connaître. Par exemple, si vous avez du mal à mémoriser l’emplacement des icônes dans « Les deux font la paire », il vous suffit d’imiter ce que fait la majorité des joueurs pour avoir une chance d’être qualifié.

Balle qui tombe – Crédit : PlayStation

N’oubliez pas non plus de réellement jouer en équipe afin de réussir les épreuves basées sur la coopération. Voilà, vous connaissez dorénavant les astuces de base pour vous améliorer à Fall Guys et mettre toutes les chances de votre côté pour faire top 1. Bonne chance !

