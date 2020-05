Far Cry 5 : Ubisoft vous propose d’y jouer gratuitement sur PC ce week-end

Crédit : Ubisoft

Le studio français est bien connu pour offrir régulièrement des week-ends gratuits sur ses jeux, ou même des périodes d’essai. Cette fois, c’est le célèbre Far Cry 5, dernier opus en date de la franchise FPS, qui est gratuitement disponible pendant le dernier week-end du mois de mai. Sorti en 2018, Far Cry 5 vous plonge dans la peau d’un shérif junior qui doit mener la résistance contre une secte religieuse appelée « Le Projet à Eden’s Gate ». Celle-ci est dirigée par le terrible gourou charismatique Joseph Seed qui veut sauver le monde de l’apocalypse. Et oui, ce ne serait pas un véritable Far Cry sans un méchant emblématique (et complètement fou). Le plus notable de la série est très probablement Vaas Montenegro de Far Cry 3 (2012). D’ailleurs, ce dernier s’est fait une place parmi les plus grands méchants du jeu vidéo.

Far Cry 6 sortirait en mars 2021 sur PS5, Xbox Series X, etc.

Explosions, cascades, fusillades, tout y est dans Far Cry 5

Far Cry 5 est considéré par beaucoup de joueurs comme étant l’un des meilleurs opus de la franchise. En effet, le monde ouvert de Hope County, un comté fictif du Montana aux États-Unis, offre des paysages époustouflants. Ne vous attendez cependant pas à pouvoir tranquillement vous balader dans la nature en pêchant de temps à autre.

Effectivement, les animaux sauvages incroyablement féroces veulent votre peau et ne pensent qu’à vous dévorer. Sans compter les fanatiques de la secte qui n’hésiteront pas une seconde à ouvrir le feu. Heureusement, vous avez bien évidemment de nombreuses armes et explosifs à votre disposition. À vous d’user de créativité pour vous en débarrasser de la manière la plus radicale possible.

Vous pouvez précharger Far Cry 5 dès maintenant. C’est bien pratique pour les connexions internet à faible débit. Le week-end gratuit commence précisément à 15h demain après-midi, le vendredi 29 mai. Il se termine le dimanche 31 mai à 22h. En parallèle, Far Cry 5 et d’autres jeux issus du studio français seront en promotion sur Uplay jusqu’au 2 juin pour célébrer les French Days. Enfin, si jamais vous décidez de poursuivre l’aventure de Hope County au-delà des deux jours gratuits, votre progression sera sauvegardée quand vous achetez le jeu.

Ubisoft poursuit Apple et Google en justice à cause d’une copie de Rainbow Six : Siege

Source : IGN