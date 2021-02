Fast and Furious 9 : le nouveau trailer fait la part belle à l’action

Lancée à l’occasion du Super Bowl, la dernière bande annonce de Fast and Furious 9 promet une nouvelle aventure forte en action et en rebondissements.

Universal voit les choses en grand pour l’arrivée du nouveau volet de Fast and Furious. Profitant du Super Bowl, le studio vient tout juste de dévoiler une bande-annonce exclusive, dopée aux scènes d’actions. Et cette nouvelle mouture promet de réjouir les fans de la franchise. On retrouve un Vin Diesel en forme olympique avec sa grosse voix légendaire. Le trailer fait également la part belle au retour de Han et au personnage de Jakob, incarné par John Cena. La saga affirme ainsi un retour tonitruant dans les salles obscures, sans pour autant confirmer une date de sortie officielle.

Fast and Furious 9 : un trailer 100% action pour le retour de la franchise – Crédit : Universal

D’abord prévu pour mai 2021, Universal souhaite jouer la carte de la sécurité. La situation sanitaire ne semble pas encore s’apaiser, et les studios ne veulent pas s’avancer trop vite sur une date ferme et définitive.

Un retour en fanfare

Déjà reporté d’une année, le nouveau volet de Fast and Furious continue tout de même de se dévoiler. Côté intrigue, on sait donc désormais que Dom retrouve enfin son frère disparu, Jakob. Han, décédé dans le second épisode, fait un retour inattendu d’entre les morts. Mais ce sont les scènes d’action qui promettent une bonne dose d’adrénaline. Non contentes de voler de building en building, les voitures sautent désormais d’une île à une autre.

Il faut bien le reconnaître : ce n’est pas son scénario et son intrigue que l’on attend le nouvel épisode de la saga. Depuis son arrivée sur le marché, la franchise mise avant tout sur le spectaculaire. Avec ses scènes d’action ultra-calibrées, le prochain épisode devrait encore réjouir les fans du genre. Le trailer du Super-Bowl permet également de mettre à l’honneur les stars incontournables de la saga comme Helen Mirren ou encore Charlize Theron.

Fast and Furious 9 promet donc de rester fidèle à ses standards : des décors ultra-soignés imaginés par Justin Lin, de l’humour frontal et des courses poursuites infernales. Mais Vin Diesel promet encore de belles surprises dans les mois à venir. « Vous en voyez beaucoup dans la bande-annonce, mais vous n’avez encore rien vu – et c’est excitant » confie le comédien dans une récente interview. La saga se terminera ensuite par un dixième et dernier volet, découpé en deux parties distinctes. Mais déjà, de nombreux spin-off semblent être à l’étude, côté production.

Il faudra sans doute encore s’armer de patience pour découvrir le résultat final, mais Fast and Furious 9 promet un retour en fanfare, dans un univers speed, dopé à l’octane. Alors, n’hésitez pas en attendant à vous replonger avec un plaisir coupable dans les précédents épisodes !

Source : Collider