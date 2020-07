Fear The Walking Dead : les acteurs de la série annoncent une saison 6 « très, très sombre »

Selon les showrunners et acteurs de Fear the Walking Dead, la saison 6 de la série sera plus sombre que jamais, et fera très peur aux fans.

AMC a profité du Comic Con at Home pour dévoiler une bande-annonce de la saison 6 de Fear The Walking Dead. On y découvrait déjà une ambiance très sombre et inquiétante. Lors de l’événement Walking Dead Family Hangout, les acteurs de la série ont confirmé cette tendance, en avertissant même les fans sur le niveau de peur qu’ils ressentiront à la découverte des épisodes.

Crédit : AMC

Lennie James, qui incarne Morgan Jones dans Fear The Walking Dead, a déclaré que la série allait vraiment passer du côté obscur. « Quand vous pensez à cet univers, pour que je dise : Nous allons dans le sombre, ça doit être quelque chose d’assez sérieux », a prévenu l’acteur. « Il y aura trop de peur à gérer pour vous », a-t-il ajouté en s’adressant aux fans.

Et Lennie James n’est pas le seul à teaser une saison plus effrayante que jamais. L’actrice Karen David, interprète de Grace dans la série, promet elle aussi une saison « très, très sombre ». Elle ajoute qu’aucun des personnages « ne sera le même à la fin ». Les showrunners avaient en effet prévenu que les héros de Fear The Walking Dead devraient relever de tous nouveaux challenges dans la saison 6. Celle-ci les emmènera dans un « voyage beaucoup plus sombre » que toutes les expériences qu’ils ont vécues dans les précédentes saisons.

Un nouveau format d’épisode pour Fear The Walking Dead

Les survivants, séparés par Virginia, seront désormais répartis en plusieurs groupes différents. Chaque épisode de la saison 6 suivra un de ces groupes, ont indiqué les showrunners. Le producteur Scott Gimple a ainsi annoncé que la saison suivra un format anthologique. Elle sera en effet découpée en « 16 petits films ».

On devrait assister dans ces nouveaux épisodes les retrouvailles entre Dwight, l’ancien sbire de Negan devenu meilleur dans Fear The Walking Dead, et sa femme Sherry. On découvrira également ce qu’est devenu Morgan, qui d’après la bande-annonce, est toujours bien vivant. La saison 6 sera diffusée à partir du 11 août prochain sur AMC.

The Walking Dead : les acteurs Jeffrey Dean Morgan et Lennie James partagent un même regret

Source : ComicBook