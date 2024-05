FF9 Remake : l’arrivée du jeu se confirme, bientôt une annonce de Square Enix ?

© Square Enix

De nombreux joueurs se montrent réfractaires à la tendance du remake, particulièrement en vogue ces dernières années dans le monde du jeu vidéo. Eux souhaitent voir plus de nouveautés arriver sur le marché, tandis que d’autres se réjouissent de pouvoir (re)découvrir ces titres du passé grâce aux remakes tels que ceux de Final Fantasy 7.

Les fans de Final Fantasy pourraient bientôt avoir l’occasion de se replonger dans une autre des histoires cultes contées par la saga. FF9 Remake serait bien en développement, confirme un insider particulièrement fiable du milieu.

Un insider extrêmement fiable confirme l’existence de FF9 Remake

Et si Square Enix permettait aux fans de revivre l’aventure pleine de douceur et de mélancolie de Final Fantasy 9 ? L’entreprise japonaise faisait déjà naître l’espoir chez les joueurs en dévoilant que des mascottes de Djidane et Grenat seraient disponibles dans l’édition Collector de Dawntrail, la prochaine extension de Final Fantasy 14.

Cette fois, c’est l’insider Midori, spécialiste de l’actualité de la saga Persona et livrant souvent des renseignements fiables, qui évoque le projet. Celui qui dévoilait notamment l’existence d’un remake de Persona 3 avant l’annonce officielle a été interpellé sur X. Lorsqu’un joueur lui demande si Square Enix travaille bien sur FF9 Remake, Midori répond sans détour qu’il s’agit « d’une information correcte ».

This is correct information. — みどり (@MbKKssTBhz5) May 21, 2024

Voilà de quoi rassurer les joueurs doutant encore de l’existence du titre. Rappelons que FF9 Remake faisait partie de la longue liste de jeux évoqués dans le leak de Nvidia. Des projets encore non annoncés à l’époque et bien sortis sur le marché depuis comme Resident Evil 4 Remake, Dragon’s Dogma 2, Tekken 8, Helldivers 2 ou le portage PC de God of War en faisaient aussi partie.

En juillet 2023, Jeff Grubb confirmait que Square Enix s’attelait au développement de FF9 Remake. Le projet ne serait pas de la même envergure que les remakes de FF7, mais plutôt de celle de Crisis Core Reunion : Final Fantasy 7. Les joueurs devraient retrouver le système de combat au tour par tour avec une jauge ATB.