Square Enix veut adapter un jeu au cinéma, Parasite Eve est le meilleur choix

Square Enix fait partie des développeurs et éditeurs de jeux vidéo qui dispose du plus grand nombre de licences cultes dans son catalogue. En plus de Final Fantasy qui revient sur le devant de la scène avec Rebirth, les fans sont attachés aux sagas telles que Dragon Quest, Kingdom Hearts ou encore Parasite Eve.

Lorsque Square Enix demande à sa communauté quelle licence elle aimerait voir adaptée au cinéma, on comprend que celle-ci s’emballe. Parasite Eve premier du nom semble le plus à même de réunir les fans et les nouveaux venus, voici pourquoi.

Square Enix veut adapter un jeu vidéo au cinéma, enfin le retour de Parasite Eve ?

« Si un jeu de Square Enix devait faire l’objet d’une adaptation au cinéma, lequel choisiriez-vous et pourquoi ? », voilà la simple question posée par l’entreprise japonaise à sa communauté sur X, ce 5 mars. Les réponses ne tardent pas à fuser en commentaires.

Évidemment, de nombreux fans réclament des adaptations de Final Fantasy, notamment du huitième et du quinzième opus numérotés. Quelques personnes estiment que Parasite Eve ferait le meilleur film parmi les nombreux titres que Square Enix pourraient exploiter.

Il faut dire que le RPG paru en 1998 sur PlayStation dispose de nombreux atouts qui pourraient en faire une adaptation de haute volée. Dans Parasite Eve, l’inspectrice de la police new-yorkaise Aya Brea assiste à une performance d’une chanteuse d’opéra nommée Eve quand soudain, les spectateurs entrent en combustion spontanée à cause de la cantatrice. Aya n’est pas touchée, sans comprendre pourquoi, et se lance ensuite à la poursuite d’Eve.

Si le jeu est parvenu à captiver autant de joueurs, il le doit avant tout à son ambiance horrifique angoissante teintée de mystère.

Au cœur de l’histoire du RPG de Square Enix, se trouve la mitochondrie, un organite essentiel au fonctionnement des cellules du corps humain. Dans Parasite Eve, les mitochondries peuvent se surdévelopper et prendre contrôle de l’hôte dans le jeu. Aya Brea va justement devoir percer le secret autour de cette évolution et de la transformation de certains personnages.

Parasite Eve, inspiré du roman éponyme sorti en 1995, aborde des thématiques scientifiques complexes rarement évoquées dans le jeu vidéo avec brio. Au cours de l’aventure, le joueur va de découverte en découverte sans jamais vouloir lâcher la manette en raison du grand mystère qui enveloppe le scénario.

Le jeu doit aussi son succès au charisme d’Aya Brea, aussi courageuse et réfléchie que sensible. L’OST sublime de Yoko Shimomura accompagne parfaitement le joueur tout au long de l’aventure. Côté gameplay, le survival-horror se démarquait aussi de Resident Evil grâce à des mécaniques RPG bien pensées.

Le joueur devait trouver de l’équipement pour augmenter ses statistiques comme dans Final Fantasy. En combat, il fallait attendre que la jauge d’action se charge pour pouvoir agir, ce qui tranchait avec l’action dynamique de la licence de Capcom.

Pour son ambiance horrifique prenante, son scénario excellemment ficelé et ses personnages profonds, Parasite Eve ferait une excellente adaptation au cinéma. Le deuxième épisode, tout aussi qualitatif, le mériterait également. Les ingrédients pour faire un grand film sont là, à Square Enix de trouver la recette pour faire honneur à sa saga culte.

La licence compte un troisième opus nommé The 3rd Birthday, considéré comme moins que ses prédécesseurs. Toutefois, lui aussi propose une histoire très intéressante à suivre. Notez qu’il existe déjà un film Parasite Eve sorti en 1997 et adapté du premier jeu, mais celui-ci n’avait pas rencontré le succès escompté.