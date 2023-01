Final Fantasy 16 : le producteur dit aux joueurs PC d’acheter une PS5 pour y jouer

Final Fantasy 16 © Square Enix

Depuis son officialisation en 2020, nous savions que Final Fantasy 16 serait une exclusivité console sur PS5. Mais cette exclusivité ne sera pas éternelle. Pour rappel, Final Fantasy 16 a été retardé par la pandémie. Cette seizième itération sortira le 22 juin 2023 exclusivement sur PS5. Dans une bande-annonce, on apprend qu’il n’y aura aucune autre plateforme prise en charge avant le 31 décembre 2023. Date à laquelle une version Xbox et une version PC pourraient être dévoilées.

Mais pas si vite… Lors d’un livestream, le producteur du jeu, Naoki Yoshida, s’est amusé récemment à jouer avec les nerfs des Pcistes. Interrogé sur l’absence d’informations sur la sortie d’une mouture PC, Yoshi-P a simplement répondu : “Personne n’a parlé de la sortie d’une version PC. Pourquoi est-ce que tout le monde agit comme si une version PC allait sortir 6 mois plus tard ? Ne vous inquiétez pas pour ça, achetez une PS5 !”

Final Fantasy 16 sortira-t-il sur PC ?

Une déclaration immédiatement suivie d’un rire. On peut ainsi considérer que le producteur cherche ici simplement à se moquer des joueurs inquiets. Une version PC devrait bel et bien être proposée à terme. On imagine mal Square Enix faire une croix sur la manne de joueurs PC désireux de faire tourner Final Fantasy 16 sur leur machine.

Pour mémoire, Final Fantasy 7 Remake était initialement sorti uniquement sur PlayStation 4 en avril 2020. En juin de l’année suivante, il était arrivé sur PlayStation 5 avant de débarquer six mois plus tard sur PC. FF16 pourrait suivre un schéma similaire. Dans l’attente de nouvelles informations à ce sujet, rappelons que Final Fantasy 16 sera réservé à un public mature, du contenu sanglant et sexuel étant au programme. Pour les retardataires, voici la bande-annonce du jeu :