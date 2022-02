Firefox : le navigateur mixe désormais son système de conteneurs multicompte à son VPN

Mozilla VPN © Mozilla

Mozilla accorde généralement une grande importance à la confidentialité avec son navigateur Firefox. En 2017, la société diffusait un module complémentaire de gestion de conteneurs multicompte, qui permet de mettre en sandbox différents aspects de votre vie.

Aujourd’hui, ce module s’associe au VPN de Mozilla pour améliorer encore un peu plus votre confidentialité. Mozilla décrit ce combo comme « solution de confidentialité unique qui n’est disponible que dans Firefox ».

VPN + conteneurs multicompte = confidentialité améliorée sur Firefox

Le module Firefox Multi-Account Containers vous permet de séparer vos activités professionnelles, vos achats en ligne et votre navigation personnelle sur Firefox, sans avoir ni à effacer votre historique de navigation, ni à vous déconnecter et reconnecter, ni à utiliser différents navigateurs. Cette fonctionnalité est déjà intégrée au navigateur, mais le module l’améliore, en proposant plusieurs options supplémentaires.

Avec l’intégration de Mozilla VPN, la société veut ajouter une autre couche de confidentialité à son navigateur. Les utilisateurs ont désormais la possibilité de configurer différents serveurs pour chaque conteneur. Vous pouvez ainsi définir un conteneur pour votre emplacement actuel et un autre sur l’emplacement de vos proches par exemple, afin que vous puissiez commander des cadeaux pour eux en ligne et les faire livrer rapidement.

Bien sûr, ce n’est pas le seul scénario que permet ce combo. Mozilla donne un autre exemple : une personne qui travaille sur son PC à Paris souhaite consulter ses comptes bancaires personnels à New York. Avec ce combo, il peut séparer son activité professionnelle de ses finances personnelles avec des conteneurs multicomptes et le VPN Mozilla qui lui permet de choisir parmi plus de 400 serveurs dans 30 pays.

Pour rappel, le VPN Mozilla est disponible à 4,99 € par mois pour 12 mois, 6,99 € par mois pour 6 mois ou 9,99 € par mois. L’extension Firefox Multi-Account Containers est bien évidemment gratuite.

