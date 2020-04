Fortnite introduit un nouveau mode de jeu sans violence

Fortnite a beau être le battle royale le plus populaire avec des millions de joueurs, il met les armes et la violence de côté pour se transformer temporairement en parc d’attractions. Epic Games introduit donc le mode temporaire Fête Royale.

Le mode Fête Royale

Si vous en avez marre de la violence et des affrontements continus de Fortnite, ce nouveau mode est fait pour vous. Quoi de mieux que de déposer ses armes et de s’amuser pacifiquement avec d’autres joueurs ? C’est encore une nouvelle idée d’Epic Games, bien connu pour lancer des évènements uniques et originaux. Un bon exemple est le phénomène du trou noir qui clôturait la saison 10 en octobre dernier. Les serveurs du jeu ont été complètement fermés et laissaient les joueurs dans l’incompréhension totale. Plus récemment, Epic a organisé en direct un concert monumental de Travis Scott. Plus de 12 millions de fans y ont participé.

Fortnite est disponible sur le Play Store de Google, pourquoi Epic a-t-il changé d’avis ?

Fête Royale transforme l’île en parc d’attractions géant

En attendant l’arrivée de la saison 3 qui a été repoussée au 4 juin à cause de la pandémie de Covid-19, un nouveau mode a été introduit avec le patch 12.50 pour divertir les joueurs. C’est le premier du genre pour le battle royale. Un mode complètement pacifique qui bannit les armes létales et les constructions pour laisser place à l’amusement collectif.

Ce mode, baptisé Fête Royale (Party Royale en anglais), est déjà disponible. La carte est plus petite que d’habitude, mais elle regorge d’activités aussi divertissantes et différentes les unes que les autres. C’est une véritable île paradisiaque qui accueille notamment un espace citadin, un cinéma en plein air, une plage, une scène de concert, des fast-foods, un terrain de foot, etc.

La carte de Fête Royale

Les joueurs peuvent également participer à des activités telles que des courses de quads et de bateaux ou même des parcours chronométrés en chute libre. Il y a également des distributeurs automatiques répartis à travers la carte qui vendent des fusils de paintball, des « grenades-tomates » et des véhicules. Des cabines d’essayage sont éparpillées un peu partout pour changer de skin à n’importe quel moment.

En introduisant Fête Royale, Epic Games expérimente probablement un mode où des évènements pacifiques pourraient être organisés. Ce serait en fait un espace vivant où les joueurs pourraient interagir entre eux avant de se connecter à une partie de battle royale. Cette fonctionnalité est d’ailleurs déjà possible en cliquant sur le bus de combat stationné sur la carte. En tout cas, Fête Royale arrive au bon moment. Alors que la majorité des joueurs sont en confinement, ça leur permet de se retrouver d’une manière plus calme que les échanges de tirs habituels.

Source : The Verge