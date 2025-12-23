Free annonce la fin du support pour Crystal et One : quelles alternatives adopter ?

Le support de deux modèles de Freebox prendra fin le 31 décembre 2025. Les utilisateurs concernés doivent impérativement migrer vers une autre offre pour continuer à bénéficier des services et des mises à jour du fournisseur. Voici un aperçu des options disponibles.

Attention ! Votre Freebox Crystal ou One ne sera plus supportée après le 31 décembre

Même si les Freebox sont conçues pour durer plusieurs années, aucune n’est éternelle. L’arrêt du support est motivé par des contraintes techniques et financières. Les nouvelles normes de sécurité, les applications récentes et les fonctionnalités avancées ne sont plus compatibles avec les anciens modèles. C’est pourquoi Free met régulièrement en place des campagnes de migration pour inviter les abonnés à adopter des Box plus modernes.

Deux Freebox sont concernées par cette fin de support

Le premier modèle est Freebox Crystal, lancé en 2013 et issu de la Freebox V5. Une première campagne de migration avait eu lieu en 2021 pour certains abonnés, les incitant à passer à la Freebox Mini 4K. Le deuxième modèle concerné est Freebox One, lancé en 2018 et remplacé par la Freebox Pop en 2020.

Les deux modèles cesseront d’être supportés le 31 décembre 2025, laissant moins d’une semaine et demie aux abonnés pour choisir leurs nouvelles Box.

Quelle Freebox choisir après la Crystal ?

Pour les détenteurs d’une Freebox Crystal, Free propose quatre alternatives :

Freebox Pop : 39 €/mois

Freebox Pop S : 29 €/mois, sans décodeur TV

Freebox Révolution Light : 29 €/mois, avec décodeur BluRay et disque dur

Freebox Delta : 49 €/mois, avec l’équipement haut de gamme Devialet

Si vous possédez une télévision connectée (Tizen, webOS, Google TV ou Vitaa), la Pop S est souvent suffisante. Le décodeur n’est plus indispensable pour accéder aux services Free. Il devient utile uniquement si vous avez besoin d’Android TV ou d’une Apple TV. La Révolution Light reste intéressante pour les amateurs de BluRay. La Delta, elle, offre des performances supérieures pour les utilisateurs en quête de puissance et de fonctionnalités avancées.

Quelle Freebox choisir après la One ?

Pour les abonnés Freebox One, les options sont légèrement différentes :

Freebox Pop : 39 €/mois

Freebox Delta : 49 €/mois

Freebox Ultra Essentielle : 49 €/mois, avec la Box la plus rapide de Free

Freebox Ultra : 59 €/mois, incluant de nombreux services de streaming

La Freebox Ultra est idéale pour les gros consommateurs de contenus vidéo, offrant l’accès à Canal+, Disney+, Prime Video, Netflix et Universal+. La Freebox Ultra Essentielle se concentre sur la performance réseau avec des débits élevés. En revanche, la Freebox Pop reste une option fiable et économique pour un usage classique.

Afin de bénéficier des coûts de migration proposés, il est essentiel de prendre cette décision rapidement avant l’échéance. Le passage à une Box appropriée assure non seulement le maintien des services, mais également l’accès aux fonctionnalités et améliorations les plus récentes de Free.

