Des chaînes habituellement payantes offertes sur Freebox TV jusqu’à fin janvier

À l’approche de la fin d’année, Free mise une nouvelle fois sur une opération promotionnelle destinée à enrichir temporairement l’expérience télévisuelle de certains de ses abonnés.

© Free

Freebox TV : huit chaînes du groupe M6 accessibles gratuitement pendant un mois

Dès le 29 décembre, plusieurs chaînes habituellement incluses dans des offres payantes deviennent accessibles sans surcoût sur Freebox TV, pour une période limitée.

Cette initiative, renouvelée régulièrement, est menée en partenariat avec le groupe M6. Elle a pour objectif de permettre aux abonnés de tester différents contenus (divertissement, musique et programmes jeunesse), sans engagement, pendant plusieurs semaines, une façon pour Free de faire découvrir ces chaînes à ceux qui n’y ont pas accès habituellement.

Huit chaînes en clair pendant un mois

À partir du 29 décembre et jusqu’à la fin du mois de janvier, huit chaînes du groupe M6 sont proposées gratuitement sur Freebox TV. Elles couvrent un large éventail de programmes, allant des séries et des émissions de divertissement à la musique et aux contenus pour enfants. Les chaînes concernées sont Paris Première (canal 28), Téva (canal 53), M6 Music (canal 64), MCM (canal 87), Canal J (canal 149), Tiji (canal 142), RFM TV (canal 261) et MCM Top (canal 271).

Pendant toute la durée de l’opération, ces chaînes sont accessibles en clair, sans modification d’abonnement ni démarche particulière de la part des utilisateurs.

Quels sont les abonnés concernés ?

Cette ouverture temporaire concerne principalement les abonnés dont la formule Freebox n’inclut pas déjà ces chaînes. Les clients équipés d’une Freebox Mini 4K, d’une Freebox One et encore d’une Freebox Crystal en sont donc concernés. Pour ces abonnés, l’opération représente une opportunité de découvrir de nouveaux programmes sans frais supplémentaires.

À l’inverse, les abonnés disposant d’une Freebox Révolution ou d’une Freebox Pop avec TV by Canal, ainsi que ceux équipés d’une Freebox Delta ou d’une Freebox Ultra, ne constateront aucun changement. Les chaînes proposées font déjà partie de leurs bouquets TV habituels.

Aucune manipulation n’est nécessaire pour activer cette offre. Les chaînes seront automatiquement accessibles sur Freebox TV dès le 29 décembre, et resteront disponibles jusqu’à la fin janvier.

Source : Univers Freebox