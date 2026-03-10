Freebox Connect, c’est terminé : Free confirme la mauvaise nouvelle, mais a une bonne surprise

L’opérateur a confirmé ce 10 mars la disparition programmée de Freebox Connect. En parallèle, l’app Free s’enrichit d’une gestion multi-lignes attendue depuis longtemps par les abonnés mobiles.

L’application Free, qui centralise désormais la gestion du Wi-Fi, des équipements Freebox et des lignes mobiles. © Free

Freebox Connect, c’est bientôt fini. L’application lancée en 2020 aux côtés de la Freebox Pop sera retirée des stores dans les semaines ou mois à venir, a annoncé Free ce lundi. L’opérateur entend centraliser l’ensemble de ses services au sein de l’application Free, qui absorbe progressivement toutes les fonctions de sa cousine dédiée à la gestion de la box.

L’app Free devient le cockpit unique des abonnés

Depuis le début de l’année 2026, Free a entrepris de rapatrier dans son application principale les fonctionnalités jusqu’ici réservées à Freebox Connect : contrôle parental, partage du Wi-Fi par QR Code, supervision des appareils connectés au réseau domestique. Les dernières nouveautés, comme la télécommande virtuelle améliorée pour piloter sa Freebox depuis le smartphone, n’ont d’ailleurs été déployées que dans l’app Free.

Freebox Connect reste encore téléchargeable et fonctionnelle à ce jour. Ses récentes mises à jour se limitent toutefois à de la correction de bugs. Le signal est clair : l’application tourne en mode maintenance, en attendant son extinction définitive. Aucune date précise n’a été communiquée.

Gestion des lignes secondaires : la nouveauté qui manquait

Le même jour, Free a dévoilé une autre avancée pour son application phare. Les abonnés qui disposent de plusieurs lignes mobiles peuvent désormais les administrer depuis un seul écran, sans basculer d’un espace abonné à l’autre. Consultation de la data consommée par un enfant, vérification du crédit d’appel d’un proche, activation d’une option ou commande d’un terminal pour une ligne rattachée : tout se pilote depuis l’onglet accessible via les initiales de l’utilisateur, en haut à droite de l’écran d’accueil.

Une évolution pensée pour les familles et les abonnés multi-lignes, qui n’auront plus à jongler entre plusieurs connexions pour garder un œil sur l’ensemble de leurs forfaits.

