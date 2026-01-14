Full Self-Driving Tesla bientôt en France, ce qui change pour les conducteurs

Autopilot de Tesla – Crédit : Tesla

Conduite autonome Tesla : plus d’achat à vie, seulement un abonnement mensuel



Elon Musk a annoncé que le système Full Self-Driving (FSD) supervisé ne sera bientôt plus vendu comme achat unique et ne pourra être utilisé que via un abonnement mensuel à partir du 14 février. Ce changement marque un tournant dans le modèle économique de l’entreprise, qui cherche à rendre sa technologie plus accessible tout en adaptant ses revenus récurrents.

Ce que l’on sait sur le système Full Self-Driving (FSD)

Le système FSD supervisé permet aux véhicules Tesla de se conduire automatiquement sous la supervision du conducteur. Actuellement disponible dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Canada, la Chine, le Mexique, Porto Rico, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, cette fonctionnalité propose des manœuvres avancées (navigation sur routes et autoroutes, changements de voie automatiques, stationnement intelligent et bien plus), tout en exigeant que le conducteur reste attentif. Aux États-Unis, le FSD était jusqu’ici proposé soit par un achat unique de 8 000 dollars, soit via un abonnement mensuel de 99 dollars.

Avec la nouvelle annonce de Musk sur son compte X, l’achat unique disparaîtra. Le FSD ne sera plus accessible que par abonnement. Si cette formule peut élargir l’accès à la technologie pour davantage d’utilisateurs, certains fans risquent d’être déçus, car l’option d’achat reste plus avantageuse financièrement sur le long terme pour ceux qui prévoient d’utiliser la fonction régulièrement.

Tesla will stop selling FSD after Feb 14.



FSD will only be available as a monthly subscription thereafter. — Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2026

Tesla prépare le lancement de FSD en France

Bien que la technologie ne soit pas encore disponible pour les clients français, le site de l’entreprise précise qu’elle attend une approbation réglementaire. En attendant, des tests sont offerts aux usagers, ce qui permet d’expérimenter le système avant son lancement officiel.

Dès qu’il sera disponible, FSD supervisé pourra effectuer automatiquement de nombreuses manœuvres dans le cadre des trajets quotidiens, des courses et des voyages, toujours sous surveillance du conducteur. Le site rappelle que la fonctionnalité actuelle ne rend pas le véhicule entièrement autonome.

Pendant ce temps, aux États-Unis, la technologie continue de démontrer ses capacités. Récemment, un conducteur a réalisé un trajet entièrement autonome de plus de 4 000 km entre la côte ouest et la côte est, de Los Angeles à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, en utilisant la version FSD V14.2 sans aucune désactivation. Cet exploit souligne l’exactitude des systèmes de Tesla, tout en mettant en évidence l’importance de l’intervention du conducteur pour assurer la sécurité.