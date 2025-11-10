MultiPass, la nouvelle solution de Tesla pour recharger plus facilement en France

© Envato

Fini les cartes et les applis, Tesla invente le badge unique pour tout recharger

Le constructeur américain a lancé en France un nouveau service appelé MultiPass, qui transforme la carte-clé NFC déjà utilisée pour la voiture en véritable badge universel de recharge. Autrement dit, plus besoin de collectionner les cartes et les applications pour accéder aux bornes publiques.

Depuis le 5 novembre, cette nouvelle option est disponible pour tous les propriétaires français. Comment ça marche ? C’est simple. La carte Tesla, qui sert d’habitude à ouvrir et à démarrer le véhicule, peut désormais être utilisée pour lancer une recharge sur de nombreuses bornes partenaires. Il suffit d’activer la fonction « Afficher les chargeurs tiers » dans l’application Tesla ou directement depuis l’écran de bord, puis d’associer la carte à son compte.

Une fois configurée, la recharge devient un jeu d’enfant. Sur une borne compatible, il suffit de poser la carte-clé sur le lecteur ou de choisir la borne depuis l’application Tesla pour que la session démarre. Le paiement est ensuite automatiquement débité sur le moyen de paiement enregistré dans le compte Tesla, sans autre manipulation. L’expérience est presque aussi fluide que sur les Superchargeurs officiels.

Aucun frais supplémentaire

Tesla précise qu’aucun frais supplémentaire n’est ajouté. Le tarif appliqué est celui fixé par l’opérateur de la borne. Le prix au kWh peut donc varier, mais l’avantage est que tout accès, facturation et historique reste centralisé dans l’écosystème Tesla.

Le MultiPass n’est pas une exclusivité française

Le service a d’abord été testé aux Pays-Bas avant d’arriver en Allemagne, puis maintenant en France. Tesla collabore avec un agrégateur de réseaux pour rendre le MultiPass compatible avec plus de 1 000 opérateurs et des milliers de bornes à travers l’Europe. La marque veut que ses clients puissent brancher leurs voitures n’importe où en Europe aussi facilement que sur un Superchargeur.

Tout n’est pas encore parfait toutefois. Toutes les bornes ne sont pas encore compatibles. Tesla choisit uniquement celles qui répondent à certains critères de fiabilité et de performance. Certaines bornes rurales ou de petits réseaux ne figurent donc pas encore dans la liste.

Source: Automobile Propre