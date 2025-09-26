Un écran intelligent qui limite les regards indiscrets, la nouveauté de Samsung

Galaxy S26 Ultra vient avec un écran qui cache vos infos aux yeux des autres

Selon plusieurs fuites liées au code de One UI 8.5, une fonction inédite baptisée provisoirement Private Display ou Privacy Display pourrait faire son apparition. Cette option serait pensée pour protéger la vie privée des utilisateurs, en empêchant les personnes autour de voir ce qui s’affiche sur l’écran.

L’idée est de proposer un mode qui utilise la technologie Flex Magic Pixel, une innovation réservée au Galaxy S26 Ultra. Concrètement, cette technologie modifierait l’affichage des pixels afin de réduire l’angle de vision. Ainsi, seule la personne en face de l’écran verrait correctement le contenu. De côté, l’écran deviendrait sombre ou illisible, un peu comme avec les films de protection de confidentialité déjà disponibles sur le marché, mais cette fois directement intégré au smartphone.

Quand s’active ce mode ?

D’après l’analyse du code réalisée par Android Authority, ce système pourrait fonctionner de manière automatique. Par exemple, lorsqu’un utilisateur ouvre une application sensible, comme la messagerie, la banque en ligne ou ses mails, le téléphone pourrait activer seul le mode confidentialité. Deux options seraient alors disponibles :

Réduire la visibilité latérale pour bloquer les regards venant des côtés,

Assombrir l’écran afin de compliquer la lecture du contenu par des personnes proches.

Le code de One UI laisse aussi entendre que ce mode pourra être réglé selon les préférences de l’utilisateur. On ne sait pas encore jusqu’où ira cette personnalisation, mais il pourrait s’agir de choisir les applications compatibles, l’intensité de l’assombrissement, ou encore les angles de vision à restreindre.

Un atout pour la confidentialité

Avec cette innovation, Samsung semble vouloir renforcer l’aspect sécurité et vie privée de son futur modèle haut de gamme. Le Galaxy S26 Ultra pourrait ainsi séduire tous ceux qui utilisent leurs smartphones dans les transports, au bureau ou dans des lieux publics et qui craignent que leurs informations personnelles soient vues par des inconnus.

Pour l’instant, la marque n’a rien confirmé officiellement. Mais si cette fonction voit bien le jour, elle viendrait compléter une longue liste d’outils déjà proposés dans One UI pour protéger les données et améliorer la confidentialité des utilisateurs.