Galaxy Z Flip 4 BeSpoke Edition : tout ce que l’on sait sur le smartphone personnalisable de Samsung

Samsung pourrait lancer le Galaxy Z Flip 4 BeSpoke Edition plus tard cette année après le Galaxy Z Flip 4 lui-même. Selon un nouveau rapport, le Galaxy Z Flip 4 BeSpoke Edition proposerait encore plus d’options de personnalisation par rapport à l’année dernière.

Le Galaxy Z Flip 4 devrait être annoncé cet été, au mois d’août plus précisément. La fiche technique complète du smartphone pliable de Samsung a même déjà fuité. Un nouveau rapport indique maintenant que Samsung a aussi prévu le Galaxy Z Flip 4 BeSpoke Edition comme le modèle précédent. En effet, la version personnalisable du Galaxy Z Flip 3 est sortie à l’automne dernier avec 49 combinaisons possibles.

Le Galaxy Z Flip 3 BeSpoke Edition – Crédit : Samsung

Un nouveau rapport de SamMobile indique que le Galaxy Z Flip 4 BeSpoke Edition pourrait sortir cette année en offrant une personnalisation encore plus poussée. De plus, le smartphone personnalisable serait disponible dans plus de pays à travers l’Europe et l’Asie par rapport au modèle précédent. Bien entendu, le Galaxy Z Flip 4 BeSpoke Edition sortira aussi en France.

Le Galaxy Z Flip 4 BeSpoke Edition aurait plus de couleurs et de nouvelles options de finition

Avec le Galaxy Z Flip 3, les utilisateurs pouvaient choisir jusqu’à deux couleurs pour personnaliser la face arrière du smartphone pliable. Au total, 49 combinaisons de couleurs étaient possibles. Selon SamMobile, « il y aura plus de combinaisons de couleurs proposées que la dernière fois ». Nous ne savons cependant pas encore combien de couleurs supplémentaires seront proposées. Actuellement, 5 couleurs sont disponibles pour le Galaxy Z Flip 3 : bleu, rose, jaune, blanc et noir.

En plus des couleurs, le Galaxy Z Flip 4 BeSpoke Edition proposerait aussi différentes options de finition. Les deux panneaux de la face arrière du smartphone pliable pourraient ainsi avoir une finition mate ou brillante, voire les deux à la fois. Les utilisateurs pourraient donc entièrement personnaliser leur smartphone en fonction de leurs préférences.

Enfin, Samsung devrait annoncer le Galaxy Z Flip 4 au mois d’août. Selon les dernières informations de Jon Prosser, la présentation du Galaxy Z Flip 4 serait prévue pour le 10 août aux côtés du Galaxy Z Fold 4. Dans ce cas, le Galaxy Z Flip 4 BeSpoke Edition sortirait probablement quelques mois plus tard, à l’automne. Comme d’habitude, il serait directement personnalisable sur le site de Samsung.

