Samsung Galaxy S25 Ultra : l’une des couleurs du prochain smartphone haut de gamme a fuité

Concept de S25 Ultra DR

Le lancement de la prochaine gamme de smartphone Samsung approche à grands pas. Suite aux dernières fuites sur les réseaux sociaux, il est quasiment sûr que la prochaine gamme de smartphones de l’entreprise coréenne serait dévoilée le 22 janvier 2025, lors du Galaxy Unpacked.

L’une des couleurs du modèle Ultra a fuité sur les réseaux

Le célèbre leaker @UniverseIce, à qui l’on doit déjà de précédentes informations fiables, a posté une image représentant un bloc de couleur uni, accompagné de la légende “S25 Ultra blue”, ce qui nous semble suggérer qu’il s’agit de la variante bleue du téléphone haut de gamme de la série des Galaxy S25. La teinte présentée ressemble plus à du gris qu’à du bleu, mais bon… c’est purement subjectif…

https://twitter.com/UniverseIce/status/1872162633417363746

Le bleu a en effet été mentionné dans de précédentes rumeurs concernant le Samsung Galaxy S25 Ultra, bien qu’il semble qu’il soit officiellement appelé Titanium Blue. Selon cette dernière fuite, il s’agirait d’une version relativement pâle et subtile de la teinte. En effet, nous avions déjà entendu parler des couleurs des prochains téléphones de la gamme S25 à partir des pièces détachées des tiroirs de la carte SIM, mais il était question des modèles standard et Plus.

En ce qui concerne le modèle Ultra, nos confrères de chez Sam Mobile avaient évoqué des teintes de noir, bleu, argent et ce qui semble être une couleur or, avec des dénominations plus modernes : Titanium Black, Titanium Blue, Titanium Gold, et Titanium Silver.

Pourtant, la teinte Titanium Blue est déjà utilisée pour le Samsung Galaxy S24 Ultra, mais elle paraît beaucoup plus pâle que la couleur postée par @UniverseIce. La différence est plutôt flagrante.

Samsung S24 Ultra en Bleu Titane – Crédit : Samsung

Se pourrait-il que les déclinaisons de couleurs du Samsung Galaxy S25 Ultra aient de nouvelles teintes et donc de nouveaux noms ?