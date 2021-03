Game of Thrones : HBO prépare trois nouveaux spin-off

A l’approche du lancement de House of the Dragon, HBO plancherait déjà sur l’écriture de nouveaux spin-off. La ferveur autour de Game of Thrones n’est donc pas prête de s’éteindre !

Ce n’est plus un secret pour personne : Casey Bloys compte bien tirer profit de Game of Thrones le plus longtemps possible. Et l’avenir semble radieux côté créatifs, qui semblent regorger d’idées pour développer de nouveaux programmes. L’intention semble claire : maximiser les revenus et créer de nombreuses séries dérivées. « Nous discutons des différents arcs à explorer, c’est de cette manière que le préquel a vu le jour. Nous évoquons d’autres sujets » confirme d’ailleurs Bloys. Ainsi trois nouveaux formats seraient d’ores et déjà en gestation.

Game of Thrones prépare déjà son futur – Crédit : HBO

Encore en réflexion, HBO commence cependant à dévoiler ses intentions sur ce qui pourrait donc devenir un univers étendu, faisant de Game of Thrones une nouvelle franchise à part entière.

Des projets ambitieux

Imaginée par Bruno Heller, le premier projet est provisoirement baptisé 9 Voyages. Cette série suivra les traces de Lord Corlys Velaryon, également connu sous le nom de Sea Snake. Le personnage est encore inconnu du grand public, puisqu’il fera ses armes et se dévoilera dans House of The Dragon. L’histoire se penchera donc sur le parcours de cet aventurier des mers, promettant des scènes épiques au milieu d’océans déchaînés.

Seconde projet en construction : 10 000 Shipes. Ce programme devrait revenir sur le destin de la reine guerrière Nymeria, fondatrice du royaume de Dorne. Femme de pouvoir, cette princesse affirmée est dépeinte comme une fervente combattante douée d’une intelligence rare. Le personnage s’inscrit dans des événements ayant eu lieu plusieurs années avant l’histoire de Game of Thrones. 10 000 Shipes devrait donc logiquement être un nouveau préquel.

Enfin, un autre projet encore sans tire, devrait aborder le parcours de héros plus ordinaires, à l’image de Davos Seaworth ou encore Gendry Baratheon. En se focalisant sur une classe moins « royale », les créatifs pourraient véritablement nous étonner. Et c’est d’ailleurs le projet qui semble le plus réjouir les fans du monde entier. Parallèlement, une série animée devrait également voir le jour dans les prochains mois.

Reste désormais à déterminer quand et comment ces projets pourront voir le jour. En pleine crise mondiale, les incertitudes sont encore nombreuses. Il va donc falloir que les équipes de production se retroussent les manches en fixant des plannings ambitieux mais réalisables ! En attendant, les inconditionnels de Game of Thrones pourront bientôt découvrir House of The Dragon. Portée notamment par Olivia Cooke, la série devrait faire la part belle aux femmes, et se calmer un peu côté violences physiques à l’écran.

Source : Collider