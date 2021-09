Game of Thrones : Kit Harington a raté un rôle de super-héros lorsqu’il jouait Jon Snow

Avant d’endosser le costume du Chevalier noir dans The Eternals, Kit Harington a été approché pour jouer un super-héros alors qu’il incarnait Jon Snow dans Game of Thrones.

Kit Harington aurait pu jouer un super-héros bien avant The Eternals – Crédit : Marvel Studios

Kit Harington a été popularisé par son rôle de Jon Snow dans Game of Thrones. Une série majeure estampillée HBO dont le spin-off, House of the Dragon, est en pleine production. Et pour l’acteur, incarner le personnage n’a pas toujours été simple. Le jeune homme avait notamment confié être impacté psychologiquement après l’arrêt de Game of Thrones. Mais maintenant que Kit Harington va mieux, une grande carrière s’ouvre à lui. Son prochain rôle majeur ? Celui du Chevalier noir dans The Eternals, super-héros Marvel. Mais avant d’enfiler le costume d’un tel personnage, l’acteur a raté une occasion, comme il le confie lors d’une interview pour Total Film.

The Eternals était le bon moment pour incarner un super-héros

Lorsque l’on joue dans une série, il faut s’attendre à s’impliquer plusieurs années. Surtout pour un mastodonte aussi riche que Game of Thrones. Et alors que Kit Harington jouait Jon Snow, le rôle d’un super-héros lui a été proposé. « Le monde des comics et des super-héros m’a déjà appelé une fois mais je n’aimais pas le rôle et ce n’était pas le moment » confie l’interprète de Jon Snow. L’homme explique qu’il a donc refusé le rôle. Mais alors pourquoi accepte-t-il de jouer le Chevalier noir dans The Eternals ?

Kit Harington révèle que « ce rôle [dans Eternals] m’a semblé juste, j’ai aimé le personnage qu’ils proposaient ». L’acteur est heureux que le Chevalier noir soit humain avec « ses défauts mortels ». L’interprète de Jon Snow parle d’un personnage qu’il l’a attiré, « le fait qu’il s’agisse du MCU, c’est très excitant ».

Jon Snow ne veut pas donner de nom

Jon Snow préfère garder le silence ! – Crédit : HBO

Mais quel rôle de super-héros l’acteur a-t-il refusé ? L’homme reste silencieux à ce propos ! « Je ne vais pas dire qui c’était (…) Et je pense que j’ai eu raison de refuser. J’avais la tête dans l’univers de Jon Snow à cette époque » explique Kit Harington.

C’est le 3 novembre 2021 que les spectateurs découvriront l’interprète de Jon Snow dans The Eternals. Quant à son futur dans le MCU, l’acteur confie ne pas le connaître. Ce dernier espère que le film ne sera « que le sommet de l’iceberg de mon personnage ».

Source : CBR