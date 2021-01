Game of Thrones : pourquoi les bâtards du Nord sont appelés Snow

Dans l’univers de GoT, dans le Nord, les bâtards sont nommés Snow et la raison est un système mis en place dans tout Westeros.

Le personnage interprété par Kit Harington, Jon Snow, est l’un des personnages les plus importants de la série HBO. Il est connu pour être le fils illégitime de Ned Stark et élevé comme membre de la maison. À ce titre, il porte le nom de Snow jusqu’à la révélation de sa véritable identité que nous ne dévoilerons pas ici pour rester le plus « spoil-friendly » possible. Tout au long de la série, son statut de bâtard lui sera rappelé, ce qui ne manquera pas de laisser des traces visibles de temps à autre.

Jon Snow. Source : HBO

Dans GoT, le terme « bâtard » est utilisé pour tout être humain né en dehors des liens du mariage à travers les Sept Royaumes. Pour l’appellation des ces personnes, rien de bien compliqué, le nom correspond à leur région d’origine. Ainsi, naître dans le Nord, balayé par le froid, le vent et la neige, implique de recevoir le nom de Snow.

Le terme, s’il n’est pas insultant, prend bien souvent une notion péjorative. Les discriminations et mauvais traitements poussent régulièrement les bâtards, privés de titres de noblesse et de terres, à s’enrôler dans la Garde de Nuit. Les frères jurés, prêtant serment et reniant leurs attaches, peuvent donc s’affranchir du sobriquet. Exception faite à Dome où naître d’un amour réel entre deux personnes fait qu’ils ne sont pas mal considérés.

Les surnoms par région

Les autres régions disposent de leur propre surnom pour les enfants illégitimes. Il est important de mentionner que porter un surnom de ce genre implique d’être issu d’un parent noble. La liste est la suivante :

Waters pour les Terres de la couronne (Port -Réal et Peyredragon)

Snow dans le Nord

Pyke pour les Îles de Fer

Rivers dans la région du Conflans

Stone dans le Val d'Arryn

Hill dans les Terres de l'Ouest

Flowers dans le Bief

Storm dans les Terres de l'Orage

La plupart du temps, les bâtards ont le nom de la région où ils sont nés. C’est bien souvent la région d’origine de leur mère qu’elle soit de noble naissance ou tombée enceinte suite à une rencontre avec un noble. Malgré cette règle établie, la série ne se montre pas toujours très précise avec certains enfants. Prenons l’exemple de Gendry, connu comme Gendry Rivers. Étant né dans les Terres de la couronne, il aurait dû porter le nom de Waters. Il deviendra néanmoins Lord Gendry Baratheon à la fin de la série.

Source : screenrant