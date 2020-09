Game of Thrones : Une scène clé du pilote a été modifiée

Le mariage de Khal et Daenerys devait être différent – Crédit : HBO

Game of Thrones, diffusé sur HBO, est sans nul doute le fer de la lance d’un âge d’or des séries. Une série, basée sur les romans de George R.R. Martin, qui a trouvé sa finalité dans l’ultime saison 8. Une fin encore critiquée, à tel point que l’un des acteurs est partant pour en tourner une nouvelle. Et alors que House of the Dragon, spin-off de Game of Thrones, cherche son casting, la série originelle livre toujours plus de nouveaux détails. Le dernier en date concerne le pilote, totalement différent de celui diffusé, qui avait déjà été perturbé par un cheval, et un tout autre casting. Car la nuit de noces de Khal Drogo et Daenerys Targaryen avait un autre visage...

Un mariage polémique, sur fond de viol

Le mariage de Khal Drogo et Daenerys Targaryen aura fait couler beaucoup d’encre, dans un monde aussi cruel et sans pitié que celui de Game of Thrones. Car pendant la nuit de noces, la Mère des Dragons est violée par son compagnon. Un passage beaucoup plus hard que dans le livre, sur lequel revient George R.R. Martin dans Fire Cannot Kill a Dragon: Game of Thrones and the Untold Story of the Epic Series de James Hibberd. Car à l’origine, la production avait tourné une scène ne dépeignant pas un viol.

Puis arrive le tournage de la nuit de noces. Dans cette version avec Emilia Clarke, c’est un viol. Ca ne l’est pas dans mon livre, et ça n’est pas une scène pareille telle que nous l’avions filmé avec Tamzin Merchant (ndlr : l’actrice qui jouait, à l’origine, Daenerys dans ce pilote qui n’a jamais été diffusé). C’est une séduction. Daenerys et Drogo ne parlent pas la même langue. Daenerys est un peu effrayée, mais aussi excitée, tandis que Drogo est prévenant. Le seuls mots qu’il connait son « oui » et « non ». De base, il s’agissait d’une version assez fidèle.

– George R.R. Martin

Et effectivement, la différence de traitement de la nuit de noces entre le pilote « maudit« , qui n’a jamais été diffusé, et l’officiel, est notable. Un pilote que HBO n’a jamais diffusé mais que beaucoup de fans aimeraient découvrir, par passion !

Nouvelle série pour les créateurs de Game of Thrones

La nouvelle série des créateurs de Game of Thrones – Crédit : Tor Books

David Benioff et D.B. Weiss, créateurs de Game of Thrones, n’auront aucun lien avec le spin-off House of the Dragon. En revanche, le duo a officialisé leur prochaine série, pour Netflix : The Three-Body Problem.

Une série adaptée d’un roman chinois très populaire, narrant l’histoire de Ye Wenjie. Après le décès de son père lors de la révolution culturelle, ce dernier va aider les extraterrestres à envahir la Terre. Une Terre où les factions s’organisent pour accueillir ces visiteurs venus d’ailleurs.

Un projet éloigné d’un Game of Thrones mais qui, sur le papier, donne franchement envie.

Source : ScreenRant