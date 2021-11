GeForce Now arrive sur les Smart TV de LG

Au début de l’année, LG avait annoncé que certaines de ses TV bénéficieraient bientôt de GeForce Now. Le service de cloud gaming de Nvidia arrive désormais sur les Smart TV de LG. Il est encore en phase de bêta pour le moment.

Nvidia GeForce Now arrive sur les TV de LG – Crédit : LG

Toutes les TV de LG ne prennent pas en charge GeForce Now. LG a précisé que le service sera disponible sur certains modèles de téléviseurs 4K OLED, QNED Mini LED et NanoCell qui sont sortis en 2021. La liste détaillée des modèles compatibles sera révélée à une date ultérieure.

À lire aussi > Jouer en streaming : Stadia, GeForce Now, Xbox Cloud Gaming… quelle est la meilleure offre de Cloud Gaming ?

GeForce Now est limité à 60 FPS en 1080p sur les Smart TV de LG

Vous pouvez déjà profiter de GeForce Now sur Xbox grâce à la prise en charge de Microsoft Edge depuis le mois dernier, mais vous pourrez maintenant directement jouer sur votre téléviseur s’il est compatible. Avec GeForce Now, vous avez accès à un catalogue de plus de 1 000 jeux.

Cependant, les jeux de GeForce Now seront limités à 60 FPS en 1080p même si vous avez une TV 4K. Et pour cause, GeForce Now est disponible sur les TV de LG en tant qu’application webOS. Les jeux en 4K à 120 FPS sont effectivement réservés à la Nvidia Shield pour les abonnés de RTX 3080, le nouvel abonnement lancé par Nvidia le mois dernier.

De plus, Nvidia a confirmé que tous les abonnements de GeForce Now prennent en charge les Smart TV de LG. Si vous n’avez acheté aucun jeu PC, vous pouvez tout de même profiter des jeux free-to-play sur votre téléviseur. En effet, LG a précisé que « l’application permettra aux propriétaires de téléviseurs LG compatibles de profiter instantanément de plus de 35 jeux gratuits avec juste une manette compatible et aucun matériel supplémentaire requis ».

Enfin, l’application en bêta de GeForce Now est progressivement déployée cette semaine sur les Smart TV de LG. Nvidia a d’ailleurs confirmé qu’il a prévu d’améliorer l’application au travers de plusieurs mises à jour en partenariat avec LG l’année prochaine.

Source : The Verge