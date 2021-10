Xbox : vous pouvez jouer aux jeux PC sur votre console avec Nvidia GeForce Now

Vous pouvez déjà jouer aux jeux Xbox sur PC, mais le contraire est aussi possible. Le service de cloud gaming Nvidia GeForce Now supporte désormais Microsoft Edge. Vous avez donc accès à des jeux PC sur votre console de salon.

Le service de cloud gaming Nvidia GeForce Now supporte maintenant le navigateur Microsoft Edge. Cela signifie que vous pouvez jouer à des jeux PC sur votre Xbox, qu’il s’agisse d’une Xbox One ou d’une Xbox Series X/S dont la pénurie va probablement durer jusqu’en 2022. Pour le moment, la prise en charge du navigateur web basé sur Chromium est en version bêta.

GeForce Now – Crédit : Nvidia

Le catalogue de GeForce Now est composé de plus de 1 000 jeux. Près de 100 d’entre eux sont free-to-play. Vous pouvez donc jouer à ces jeux gratuits sur votre console de salon pendant une heure. En effet, la version gratuite de GeForce Now vous permet de streamer des jeux PC pendant une session d’une heure au maximum. Vous devez ensuite vous reconnecter pour lancer une autre session.

GeForce Now sur Xbox manque encore d’optimisation

Si vous n’êtes pas abonné à GeForce Now, vous pouvez tout de même essayer le cloud gaming sur votre Xbox. Les jeux gratuits populaires comme Dota 2 ou Counter Strike : Global Offensive sont effectivement jouables sur Xbox en 1080p. Sur Twitter, Tom Warren de The Verge a partagé une courte vidéo du test du service sur sa Xbox. Comme vous pouvez le voir, l’expérience n’est pas encore totalement optimisée. Le curseur reste affiché à l’écran et il y a une latence dans les jeux multijoueurs. Néanmoins, les jeux PC fonctionnent bien sur Xbox et le service sera progressivement amélioré puisqu’il n’est qu’en bêta actuellement.

You can now play Steam PC games on an Xbox with Nvidia’s GeForce Now. Here's a quick look at how it all works. Details here: https://t.co/EMGX0HRxcT pic.twitter.com/G6YcloBubM — Tom Warren (@tomwarren) October 25, 2021

D’ailleurs, Microsoft Edge sur Xbox prend en charge le clavier et la souris, ce qui est pratique pour les jeux PC qui ne sont pas du tout compatibles avec les manettes. GeForce Now vous permet aussi de lier vos comptes Steam, GOG, Epic et Ubisoft Connect pour jouer aux jeux de votre bibliothèque par streaming.

Nvidia GeForce Now en attendant Xbox Cloud Gaming ?

Enfin, Phil Spencer a récemment annoncé que les jeux PC arriveront sur Xbox via le service Xbox Cloud Gaming. En attendant, GeForce Now est la meilleure alternative pour les joueurs PC qui veulent profiter de leur bibliothèque Steam depuis leur canapé.

Avec l’abonnement de GeForce Now à 49,99 € pour 6 mois, vous profitez du ray-tracing, de sessions de six heures au maximum et du Full HD en 60 FPS. Un nouvel abonnement à 99,99 € pour six mois vous donne accès à une RTX 3080 pour jouer en QHD 120 FPS, voire en 4K sur la Nvidia Shield, pendant huit heures au maximum.

