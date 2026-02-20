Google Téléphone : l’enregistrement des appels arrive enfin sur Android

Enregistrer vos appels sur Android est désormais possible. Voici comment profiter de cette fonctionnalité sur les smartphones Pixel et autres appareils Android compatibles.

Google Téléphone simplifie l’enregistrement des conversations sur smartphones Android

Google étend enfin la possibilité d’enregistrer les appels téléphoniques sur ses smartphones Pixel et sur d’autres appareils Android dans le monde entier. Annoncée en septembre 2025 et déployée progressivement depuis novembre, cette fonctionnalité de l’application Google Téléphone permet désormais aux utilisateurs de conserver leurs conversations, qu’il s’agisse d’appels personnels ou professionnels.

Comment activer la nouvelle fonctionnalité ?

Pour les Pixel, il faut disposer d’un modèle Pixel 6 ou supérieur avec Android 14 ou plus. La version minimale requise pour d’autres smartphones Android est Android 9. Il est également nécessaire d’avoir la dernière version de l’application Google Téléphone et de vérifier que votre opérateur ou votre région autorise l’enregistrement des appels.

Une fois les conditions remplies, il suffit d’aller dans les paramètres de l’application Téléphone, puis dans la section “Enregistrement de l’appel”, et de cliquer sur “Télécharger” pour installer les fichiers nécessaires. Les appels peuvent ensuite être enregistrés manuellement en appuyant sur le bouton Enregistrement pendant un appel, ou via le menu Assistance aux appels sur les Pixel.

Pour plus de confort, Google propose également l’enregistrement automatique. Cette option permet de sauvegarder automatiquement les appels provenant de numéros non enregistrés dans vos contacts ou, à l’inverse, uniquement certains contacts choisis.

Les utilisateurs peuvent également définir une durée après laquelle les enregistrements sont supprimés automatiquement. Tous les fichiers restent accessibles dans l’historique de l’application, directement depuis le contact correspondant, et peuvent être partagés si besoin.

