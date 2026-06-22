Gemini va devenir encore plus envahissant sur Chrome

Google continue de pousser Gemini dans Chrome en lançant une fonctionnalité expérimentale qui risque de diviser. Celle-ci permet de questionner instantanément l’agent conversationnel quand vous sélectionnez du texte.

Google poursuit l’intégration de l’intelligence artificielle au cœur de Chrome. Après le raccourci @gemini dans la barre d’adresse, le volet latéral dédié à l’IA et l’icône Gemini sur la barre d’outils (en test), le géant américain n’est toujours pas rassasié. Soucieux de mettre (encore) plus en avant son chatbot, il teste discrètement une nouvelle fonctionnalité dans le navigateur.

Encore en phase expérimentale sur le canal Canary, cette nouveauté permet d’invoquer Gemini très rapidement lorsque vous sélectionnez du texte sur une page Web ouverte dans Google Chrome. Ce faisant, une barre d’outils flottante apparaîtra au-dessus du texte sélectionné, affichant les quatre options suivantes :

Demander à Gemini

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Menu à trois points.

Chrome met Gemini à toutes les sauces

Si vous décidez de poser une question au chatbot, le panneau latéral s’ouvrira, intégrant automatiquement le texte sélectionné dans le prompt. Vous pourrez alors poser des questions à votre guise à l’agent conversationnel pour éclairer votre lanterne. Plus besoin de changer d’onglet ou de copier manuellement le texte dans un onglet où Gemini est ouvert.

Si certains y verront un gain de praticité au quotidien, d’autres risquent d’exprimer une certaine lassitude, usés par l’intégration de l’IA dans toutes les strates du navigateur. Le menu à trois points propose deux options. “Masquer pour ce site” permet de désactiver l’affichage de la barre flottante et “Paramètres” redirige vers les réglages généraux de contenu de Chrome plutôt que vers des options dédiées à l’assistant IA. Il est probable que la fonctionnalité ne soit pas encore finalisée.

Et pour cause, il s’agit encore d’un développement préliminaire. Google n’a, pour l’heure, fait aucune annonce officielle à ce sujet. Comme souvent avec les expérimentations menées sur Chrome Canary, rien ne garantit que cette fonctionnalité sera un jour déployée dans la version stable du navigateur.