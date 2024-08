Gmail sur Android : découvrez la nouvelle fenêtre de réponse ultra-rapide

Google continue d’améliorer l’expérience utilisateur avec une nouvelle mise à jour de Gmail sur Android.

Cette fois, une fonctionnalité subtile mais efficace fait son apparition : une petite fenêtre de réponse qui s’ouvre directement en bas des conversations. Fini les interruptions et les allers-retours entre la fenêtre de réponse et le message original. Désormais, il est possible de rédiger une réponse rapide tout en gardant un œil sur le fil de la discussion.

Gmail sur Android : répondez plus vite grâce à cette nouvelle fonctionnalité

Cette nouvelle fenêtre change la donne pour ceux qui gèrent leurs emails sur Android. Jusqu’à présent, cliquer sur « répondre » ou « transférer » ouvrait une fenêtre prenant tout l’écran, obligeant à basculer entre la composition du message et la relecture du texte reçu.

Avec la nouvelle fenêtre, tout se déroule de manière fluide : la réponse se rédige en bas de l’écran, en un coup d’œil. Pour ceux qui souhaitent plus d’espace pour écrire, il suffit d’appuyer sur l’icône d’agrandissement pour accéder à une fenêtre plus grande avec des options de mise en forme.

Un déploiement progressif, mais prometteur

La fonctionnalité est actuellement en cours de déploiement pour les utilisateurs de Gmail sur Android, que ce soit pour les comptes Workspace ou personnels. Le déploiement se fait progressivement sur 15 jours pour les utilisateurs Workspace.

Quant aux utilisateurs d’iOS, ils devront patienter un peu plus longtemps, Google prévoyant de lancer cette nouveauté plus tard dans l’année.

Déjà aperçue en mai 2024 par quelques utilisateurs privilégiés, cette petite fenêtre est maintenant prête pour tous. Google démontre une fois de plus son engagement à peaufiner ses services pour offrir une expérience utilisateur plus fluide et intuitive.