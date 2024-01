Gmail : utiliser l’IA pour rédiger vos mails sur Android va devenir un jeu d’enfant

© Envato

Actuellement, Google améliore Gmail avec la nouvelle fonctionnalité Aide moi à écrire, alimentée par l’intelligence artificielle (IA). Annoncé lors de la conférence Google I/O 2023, elle s’apparente fortement à l’IA qui écrit à votre place dans Messages. Help Me Write en anglais, elle donne le contrôle à Google pour prémâcher le travail et rédiger rapidement des mails.

Jusqu’ici, les utilisateurs éligibles à cette fonctionnalité sont ceux de Workspace Labs, le nom du canal bêta des applications bureaucratiques de Google. Pour l’instant, les bêta-testeurs doivent saisir un prompt écrit pour lancer le processus d’écriture par l’IA. À l’avenir, cette fonction pourrait bien être contrôlée par la voix.

Une fonctionnalité pour contrôler l’IA dans Gmail par la voix

TheSpAndroid, un blog tenu par un bidouilleur spécialiste d’Android, a découvert une prochaine fonctionnalité de l’application Gmail. En l’activant, il a découvert que Gmail permettait de “rédiger un e-mail avec la voix“. Il pouvait ainsi énoncer des instructions pour que l’intelligence artificielle intégrée à l’application les suive et rédige un courriel. Voici quelques captures d’écran de la fonction en action :

Crédit : TheSpAndroid

Cette fonction “rédiger un e-mail avec la voix” paraît similaire à celle contrôlable à l’écrit, avec toutefois quelques différences. Tout d’abord, cette fonction est intégrée à l’application Gmail elle-même. L’utilisateur peut donc l’employer, que son application clavier accepte ou non la saisie vocale. Surtout, ce n’est pas une simple dictée vocale, mais un véritable instrument de contrôle de l’intelligence artificielle.

Avec cette fonctionnalité, l’interface de saisie propose un bouton micro lorsque l’utilisateur commence à écrire ou à répondre à un e-mail. Il peut ensuite appuyer sur ce bouton pour commencer à enregistrer l’invite. Une fois l’enregistrement terminé, le bouton “Créer” lance l’IA qui rédige. En quittant l’interface, un petit bouton apparaît à l’écran, permettant de revenir à la fonction.

À lire > Android : Gmail facilite enfin le désabonnement des e-mails indésirables

Il n’est pas certain quand Google déploiera cette fonctionnalité au public. En effet, les chaînes de caractères liées à cette fonctionnalité ont été ajoutées dans le code pour la première fois en octobre 2023, ce qui commence à dater. La version de Gmail sur laquelle TheSpAndroid a pu tester cette fonctionnalité étant 2023.12.31.599526178.

Visiblement, 2023 n’était que le début du déploiement tous azimuts de l’intelligence artificielle. Mais Gmail ne s’améliore pas que grâce à Bard et compagnie. Dernièrement, Google ajoutait enfin cette fonction essentielle sur l’application Android.