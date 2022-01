God of War 3 sublimé par un mod, l’hommage de Peaky Blinders à Helen McCrory, le clin d’œil à The Mandalorian dans le Livre de Boba Fett, c’est le récap

Un mod graphique permet de profiter de la 4K et du ray tracing sur God of War 3, Peaky Blinders va rendre hommage à l’actrice décédée Helen McCrory, un personnage de The Mandalorian dans Le Livre de Boba Fett, voici le récap’ !

Au menu de ce récapitulatif : God of War 3 goûte à la 4K et au ray tracing grâce à un mod. La saison 6 de Peaky Blinders rendra hommage à tante Polly dont l’actrice est décédée. Pour finir, un personnage de The Mandalorian s’est glissé dans le spin-off Le Livre de Boba Fett.

God of War 3 : un sublime mod graphique

Alors que tous les yeux sont braqués sur le portage de God of War sur PC, le précédent volet fait également parler de lui. Et pour cause, un mod graphique permet de lancer God of War 3 en 8K avec en bonus la valeur ajoutée du ray tracing. Le résultat est à la hauteur des espérances même si les réglages nécessaires sont un tantinet fastidieux.

God of War 3 en 8K et RT © AD Massicuro, capture YouTube

Peaky Blinders saison 6 : les funérailles de tante Polly

Atteinte d’un cancer, Helen McCrory est morte le 16 avril dernier. Dans Peaky Blinders, elle campait le rôle d’Elizabeth Gray alias tante Polly. Un personnage qui aura le droit à un hommage émouvant dans la saison 6 de la série, comme le révèle la bande-annonce. Un rite funéraire gitan sera notamment organisé, une roulotte enflammée apparaissant sur les images dévoilées.

Lizzie devant la roulotte en feu – Crédit : BBC

Le Livre de Boba Fett : un personnage de The Mandalorian s’invite dans la série

Le Livre de Boba Fett est un spin-off de The Mandalorian. Ce n’est ainsi pas étonnant qu’il fasse des clins d’œil à la série mettant en vedette Din Djarin et Grogu. Alors que le troisième épisode vient tout juste de débouler sur Disney+, un caméo d’un personnage a été mis au jour. Il s’agit de Peli Motto, la fameuse mécanicienne qui s’entend très bien avec Mando et qui apprécie tout particulièrement l’Enfant. Reste à savoir si elle aura un rôle important dans la suite de la série.

