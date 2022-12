God of War : une série Amazon Prime Video est annoncée, toutes les informations

Après The Last of Us, c’est au tour de la franchise God of War de passer par la case des séries télévisées. La presse spécialisée rapporte que la série vient d’avoir le feu vert pour être tournée. Elle sera exclusive à Amazon Prime Video et reprendra les aventures du jeu sorti en 2018.

God of War: Ragnarök © SIE Santa Monica Studio

La série de jeux vidéo d’action-aventure God of War va avoir droit à son adaptation sur Amazon Prime Video par les créateurs de The Expanse et de Uncharted. La série d’action sera basée sur des événements vus dans God of War, sorti en 2018 et acclamé par la critique. À ce stade, on ne sait pas si la série explorera également l’histoire décrite dans la suite du jeu, God of War: Ragnarök, qui se déroule trois ans après le premier jeu. Précisons que la série sera exclusive à Prime Video.

Que faut-il attendre de la série God of War sur Prime Video ?

« God of War est une franchise convaincante axée sur les personnages qui, selon nous, captivera avec ses mondes vastes et immersifs, ainsi que sa riche narration » a déclaré Vernon Sanders, responsable de la télévision mondiale chez Amazon Studios. Sa date de sortie est inconnue. Rafe Judkins (The Wheel of Time, Uncharted) sera le showrunner de la série, rejoint par Mark Fergus et Hawk Ostby (The Expanse) pour écrire et produire le spectacle, aux côtés de PlayStation Studios.

La série, qui tentera d’explorer la mythologie de God of War, sera réalisée en étroite collaboration avec Sony Pictures Television, PlayStation Productions et bien évidemment, Santa Monica Studio. On sait toutefois peu de choses sur cette production, si ce n’est qu’elle narrera l’aventure de Kratos voyageant pour répandre les cendres de son ex-femme avec son fils Atreus jusqu’au plus haut sommet des Neuf Royaumes.

La série God of War d’Amazon n’est pas la seule émission télévisée tirée des jeux PlayStation en préparation. La série The Last of Us arrivera sur HBO Max le 15 janvier 2023, par exemple. Pendant ce temps, les adaptations en film de Ghost of Tsushima, d’Horizon: Zero Dawn et du film Gran Turismo sont également en cours de production.

Rappelons qu’Amazon Studios développe également une série Fallout pour son service de streaming, avec la star d’Arcane et de Yellowjackets Ella Purnell en tant qu’actrice principale.

