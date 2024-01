GOG : un nouveau jeu gratuit disponible, ce FPS d’horreur va vous captiver

© GOG

Le jeu gratuit de la semaine sur l’Epic Games Store devrait plaire à de nombreux joueurs, puisqu’il s’agit de Doors : Paradox, un puzzle game salué par la critique. Évidemment, la boutique en ligne du développeur de Fortnite n’est pas la seule à offrir des titres.

GOG, qui proposait déjà un jeu gratuit de qualité la semaine dernière, fait aussi un très beau cadeau au public. Pendant quelques jours, vous pouvez récupérer sans frais un survival-horror aussi original qu’inquiétant.

Le jeu gratuit de la semaine sur GOG est un survival-horror palpitant

Le nouveau jeu gratuit mis à disposition par GOG n’est peut-être pas à mettre entre toutes les mains. Si vous avez le cœur bien accroché, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur la plateforme de CD Projekt pour récupérer The Beast Inside.

Il suffit d’accepter de recevoir la newsletter du développeur de The Witcher et de GOG pour que le titre vous appartienne définitivement. Ne perdez pas de temps, car The Beast Inside est gratuit seulement jusqu’au 3 février à 15 h.

À lire > Les 10 meilleurs jeux coop à faire absolument en 2024

L’aventure vous ramène plusieurs décennies en arrière, en 1979. Vous incarnez Adam, un cryptanalyste de la CIA qui décide de quitter Boston pour la campagne avec son épouse Emma. Malheureusement, le lieu paisible dans lequel le couple espérait trouver la tranquillité va devenir le théâtre d’un véritable cauchemar, au sens propre.

Dans le grenier de leur maison, Adam découvre un journal intime qui le plongera dans les souvenirs lugubres de Nicolas Hyde, un ancien résident de la demeure. En plus d’explorer Blackstone pour lever le voile sur le domaine des Hyde, vous devrez vous défendre contre les forces surnaturelles des lieux.

Pour cela, vous pourrez compter uniquement sur un revolver. Dans le jeu d’horreur offert par GOG, les deux protagonistes principaux, Adam et Nicolas, évoluent dans deux époques différentes. La structure rend la trame scénaristique plutôt originale.

Notez que The Beast Inside intègre des objets numérisés en 3D. Le studio Illusion Ray s’est également servi de la photogrammétrie pour rendre les environnements les plus immersifs possible. Comme tout survival-horror qui se respecte, le jeu comprend aussi quelques énigmes à résoudre tout au long de l’aventure d’une huitaine d’heures.

The Beast Inside dispose d’une évaluation de 7,5/10 de la part des joueurs sur Metacritic. Si le titre vous fait envie, mais que vous préférez y jouer sur consoles, c’est possible. The Beast Inside coûte actuellement 7,49 € sur PS4, PS5 en promotion et 24,99 € sur Xbox.