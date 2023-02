Google ajoutera Microsoft 365 à ChromeOS en 2023

Google vient d’annoncer qu’il prévoit d’intégrer Microsoft 365 à ChromeOS en 2023. Les utilisateurs pourront ainsi installer plus facilement les applications de la suite bureautique. OneDrive sera aussi plus étroitement intégré à ChromeOS cette année.

Actuellement, les applications de la suite bureautique Microsoft 365 comme Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, OneNote et Outlook sont prises en charge sur ChromeOS sous forme d’applications web. Les utilisateurs du système d’exploitation ne peuvent effectivement pas les installer sous forme d’applications de bureau sur leur Chromebook. Néanmoins, Google vient d’annoncer que Microsoft 365 sera ajouté à ChromeOS cette année. OneDrive sera aussi plus étroitement intégré au système d’exploitation.

L’intégration de Microsoft 365 à ChromeOS © Google

L’intégration de Microsoft 365 et OneDrive à ChromeOS est une très bonne nouvelle pour les utilisateurs. Ils pourront ainsi installer plus facilement les applications, mais ce n’est pas tout. Ils pourront également ouvrir plus facilement leurs fichiers et surtout transférer les fichiers stockés sur leur ordinateur vers le cloud de OneDrive.

Google partagera bientôt plus de détails sur l’intégration de Microsoft 365 à ChromeOS

En parlant de Microsoft 365 et OneDrive, Google a annoncé que : « nous aurons une nouvelle intégration plus tard cette année sur ChromeOS, ce qui facilitera l’installation de l’application et l’ouverture des fichiers ». Pour le moment, nous avons encore peu de détails sur cette intégration. Google a cependant promis d’en dévoiler davantage dans les mois à venir. D’ailleurs, Google va imposer la nouvelle interface de Gmail à partir du 3 février pour tous les utilisateurs.

Pour vous donner une idée de ce à quoi ressemblera l’intégration de Microsoft 365 à ChromeOS, Google a partagé une capture d’écran que vous pouvez voir ci-dessus. On voit sur l’image que les utilisateurs sont invités à installer Microsoft 365, puis à se connecter à Microsoft OneDrive. Ainsi, tous les fichiers ouverts avec Microsoft 365 seront sauvegardés dans OneDrive.

On ne s’attendait évidemment pas à ce que Google collabore aussi étroitement avec Microsoft sur les Chromebook. Il recommande même de déplacer les fichiers sur OneDrive, le concurrent de son propre service de stockage sur le cloud. Le géant de Mountain View possède également sa propre suite de logiciels de productivité appelée Workspace, mais il a tout de même décidé d’intégrer Microsoft 365 à son propre système d’exploitation. Quoi qu’il en soit, cette intégration va permettre aux utilisateurs de gagner en productivité.

Source : The Verge