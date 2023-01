Gmail : Google vous imposera la nouvelle interface à partir du 3 février

La nouvelle interface de Gmail devient obligatoire

En juillet 2022, Google a déployé une refonte notable de Gmail, son célèbre client de messagerie. Le nouveau design s’est intégré par défaut sur l’interface. Mais les utilisateurs peu séduits par cette nouvelle organisation avaient la possibilité de revenir à l’ancien Gmail en quelques clics. Une alternative qui n’est désormais plus disponible.

Dans un article de blog, Google révèle que la nouvelle interface se déploie progressivement chez l’ensemble des utilisateurs, avec une finalisation prévue d’ici le 3 février 2023. Passé cette date, il ne sera plus possible de revenir à l’interface originelle. Les nostalgiques devront ainsi se faire une raison et adopter la nouvelle “expérience standard”, selon les mots de Google.

À quoi ressemble la nouvelle interface de Gmail ?

Le changement peut sembler assez radical pour les utilisateurs de Gmail habitués à l’ancien design. Ces derniers verront toujours les e-mails affichés au centre de l’écran. Mais ils seront entourés par un nouveau menu sur le côté gauche – contenant des raccourcis de Chat, Spaces et Meet – et un menu sur le côté droit – abritant également des raccourcis vers Agenda, Task, Keep et Contacts. Tout l’intérêt de la manœuvre est de centraliser les services Google et de pouvoir y accéder sans avoir à ouvrir un nouvel onglet.

Toutes vos notifications apparaissent désormais sous la forme de bulles, lesquelles signalant la réception d’un nouveau message ou d’un chat. Pour rappel, Google avait également déployé une autre nouveauté l’année dernière. Directement depuis l’application, les utilisateurs de Gmail peuvent désormais accéder facilement à leur stockage cloud Google One en cliquant sur un onglet.