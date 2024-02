Google Bard peut désormais générer des images gratuitement

Une image générée par Bard © Google

Pour tenir la dragée haute à ChatGPT et Copilot, Google a lancé sa propre IA générative baptisée Bard. Il se murmurait ces dernières semaines que le chatbot allait bientôt accueillir une fonctionnalité de génération d’images. Une rumeur qui s’est finalement avérée correcte. Le géant du Web vient en effet d’agrémenter son agent conversationnel de cette option, déjà disponible depuis belle lurette chez ses principaux concurrents.

Sur son blog, Google précise qu’il est désormais possible de générer gratuitement des images dans Google Bard “dans la plupart des pays du monde”. Pour le moment, il faut toutefois rédiger les prompts en anglais pour arriver à ses fins. Cette nouvelle fonctionnalité est propulsée par Gemini Pro et le modèle Imagen 2 qui promet d’“équilibrer qualité et vitesse” afin d’offrir des “rendus photoréalistes de haute qualité”.

Google Bard : la génération d’images est enfin disponible sur le chatbot

Comme sur DALL-E et consorts, les utilisateurs devront décrire l’image souhaitée en langage naturel comme dans l’exemple suivant donné par Google : “Créer l’image d’un chien chevauchant une planche de surf”. Couleurs, disposition des éléments, angle de vue, style, personnages… Plus vous donnerez de détails dans votre requête, plus le travail pondu par l’IA se rapprochera de vos attentes, comme nous vous l’expliquons en détail dans ce tutoriel.

Nous avons essayé de créer des images sur le chatbot mais Google Bard n’a pas daigné répondre favorablement à notre demande. Il est probable que la fonctionnalité ne soit pas encore disponible en France ; on imagine toutefois que son déploiement ne saurait tarder. Voici quelques exemples d’images générées par Bard :

Google Bard can now generate images. Here are some examples:#googlebard pic.twitter.com/WucPvu7iJ6 — Abraham (@bramvera) February 1, 2024

Alors que les dérives des IA génératives sont régulièrement pointées du doigt, Google explique avoir déployé des garde-fous. Pour bien distinguer les images générées par Bard des œuvres d’art créées par des humains, des filigranes identifiables seront introduits numériquement dans les pixels. En outre, des filtres empêcheront les utilisateurs de générer des contenus violents, offensants et sexuellement explicites.

Etant gratuite, cette nouvelle option pourrait permettre à Bard de chiper de parts de marché à OpenAI. Pour rappel, il faut être abonné à ChatGPT Plus pour pouvoir générer des images directement sur le chatbot grâce à DALL-E. En revanche, la génération d’images est en libre accès sur Copilot, l’agent conversationnel de Microsoft,.