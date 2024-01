Midjourney se fait attaquer par 16 000 artistes, ils l’accusent de voler leur travail

© Envato

TL;DR 16 000 artistes lancent une class action contre Midjourney et d’autres entreprises

Ils accusent l’entreprise d’alimenter l’intelligence artificielle avec leurs œuvres sans quelconque consentement

Midjourney a été épinglé pour piller de nombreuses œuvres pour alimenter son intelligence artificielle

Inutile d’entrer dans les détails, le constat est sans appel : l’intelligence artificielle a désormais une grande place dans nos vies. Parmi les outils appréciés des utilisateurs, on retrouve Midjourney dont la V6 génère des images bluffantes. Sauf que les artistes sont pillés pour alimenter la machine et face à ce constat, 16 000 créateurs se retournent contre l’entreprise.

16 000 artistes attaquent Midjourney avec une class action

Midjourney alimente son intelligence artificielle avec des images pillées à des artistes, sans leur consentement, selon un récent scandale qui a pris beaucoup d’ampleur sur les réseaux sociaux. L’entreprise, mais aussi Stability AI, DeviantAr et Runway AI, est visée par 16 000 artistes dans une class action auprès de la justice américaine.

Les artistes et autres ayants droit déclarent que Midjourney ne respecte pas le droit d’auteur en alimentant son intelligence artificielle avec leurs œuvres, sans autorisation. Dans la plainte déposée lors de la class action, les créateurs estiment que bien que les résultats de cette technologie sont bluffants, ils cachent “une réalité plus sombre et douteuse”.

Selon les artistes, Midjourney permet de contourner le droit d’auteur en fournissant des images basées sur le travail d’humains mais sans les rémunérer et à moins coût. C’est par exemple le cas de sociétés qui préfèrent générer un rendu avec l’intelligence artificielle plutôt que de s’offrir les services d’un professionnel.

ChatGPT est aussi attaqué par des ayants droit

Midjourney n’est pas le seul dans le viseur des ayants droit. George R. R. Martin, créateur de Game of Thrones, et d’autres auteurs poursuivent OpenAI. Ils accusent ChatGPT de piller leurs textes sans leur consentement. Un cas similaire à Midjourney sauf qu’il s’agit ici de texte généré par l’intelligence artificielle.

Le cas de Midjourney pose de nombreuses questions à propos des limites juridiques à poser concernant l’intelligence artificielle. La technologie a émergé très rapidement auprès du grand public et il existe toujours des zones d’ombre. Les artistes ne sont pas vraiment protégés contre le pillage de leurs créations pour alimenter la machine. Alors forcément, cette class action va permettre d’éclaircir plusieurs points, du moins aux États-Unis.