Google Chrome 88 permet de mieux gérer vos mots de passe et de les rendre plus sûrs

La mise à jour Chrome 88 est déployé aujourd’hui, et avec elle, Google a annoncé beaucoup de nouvelles fonctionnalités de protection de vos mots de passe. En plus de vérifier vos mots de passe enregistrés pour voir s’ils ont été compromis, Chrome vous avertira désormais de manière générale lorsqu’un mot de passe est trop faible.

Google a déclaré que Chrome 88 permettra également de mettre à jour beaucoup plus facilement plusieurs noms d’utilisateur et mots de passe en un seul endroit pratique.

Google Chrome gestion des mots de passe – Crédit : Google

À la fin de l’année dernière, Google avait déployé la version 87 de Chrome. Elle améliorait significativement l’autonomie de votre ordinateur en plus d’être plus rapide. Cela avait été rendu possible notamment grâce à une optimisation plus agressive des onglets. Cette nouvelle version semble davantage concentrée sur la gestion des mots de passe, et apporte de nouvelles fonctionnalités qui permettront de sécuriser vos mots de passe les plus faibles.

Google Chrome 88 vous avertira si votre mot de passe est compromis

Depuis l’année dernière, l’application Android et iOS vous alerte déjà si vos mots de passe sont piratés, mais cette fonctionnalité est désormais disponible sur la version PC. Google intensifie la sécurité de son navigateur en ajoutant des fonctionnalités supplémentaires à son gestionnaire de mots de passe, qui permettront aux utilisateurs de savoir s’ils n’appliquent pas les meilleures pratiques de sécurité.

Chrome 88 permet aux utilisateurs de vérifier la solidité des mots de passe stockés. Certains utilisent des mots de passe faciles à mémoriser qui sont malheureusement aussi faciles à deviner et Chrome peut désormais indiquer ceux qui pourraient se transformer en problèmes de sécurité. Depuis peu, Chrome peut même vous avertir si les formulaires des sites web ne sont pas sécurisés.

Enfin, Chrome 88 de Google vous offre un raccourci facile pour identifier les mots de passe faibles et les modifier rapidement. « Pour vérifier vos mots de passe, cliquez sur l’icône de la clé qui apparaît sous votre profil ou vous pouvez taper manuellement chrome://paramètres/mots de passe dans votre barre d’adresse. », a déclaré Google.

En cliquant sur le lien « changer le mot de passe », vous serez dirigé vers le site web pour modifier vos informations de connexion, mais vous pouvez également modifier le mot de passe directement depuis le gestionnaire en cliquant sur les trois points.

Source : Google